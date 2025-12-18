「南方雲系和東北季風」影響！未來一週全台有雨 降雨熱區一圖看

未來一週受到「南方雲系和東北季風」影響全台有雨。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 未來一週受到「南方雲系和東北季風」影響全台有雨，對此，氣象署指出，明(19)天南方雲系北移，各地水氣增多，預計20日下午西半部降雨趨緩；但21日另一波東北季風南下，北部及東半部水氣增多，略為降溫，23短暫回暖；24新北季風抵達，並持續影響到27日。另外，明後天中部以北及宜花地區3500公尺以上高山有零星降雪機率。

氣象署指出，明天南方雲系北移，全台有雨，且越晚雨區越廣，預計20日西半部上半天仍有降雨，下半天趨緩，東半部整天都有短暫陣雨；21日東北季風增強，北海岸、大台北及宜蘭有短暫雨，也有局部大雨機率，桃園以北及花東為局部短暫雨，新竹以南多雲到晴。

廣告 廣告

22日水氣略減，僅北海岸、大台北、東半部及恆春有局部短暫雨，桃園以北為零星雨。溫度方面，下周日至周一北部高溫降為21至22度，中南部仍有26至27度，各地低溫15至18度；23日東北季風減弱，但很快24日到27日東北季風再度增強，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有零星雨，北部及東北部高溫降為21度，低溫15至18度。

另外，明、後天中部以北及宜花地區3500公尺以上高山有零星降雪機率。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

92:0大空優! 泰F-16戰機空襲深入柬境80公里 專家 : 指向縱深打擊

36萬俄軍駐紮北約邊境！ 德議員公開警告 英將軍籲民眾做好戰爭準備

未來一週降雨趨勢。 圖：氣象署／提供