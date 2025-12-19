南方雲系影響今水氣偏多 午後雨勢趨緩、晚起東北季風增強

今天各地雖然雨勢不大，但降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。 圖/中央氣象署

[Newtalk新聞] 今（20）日受南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰的天氣型態，偶有短暫陣雨發生，雖然雨勢不大，但降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。隨著下半天水氣逐漸減少，各地雨勢將趨緩，天氣轉為多雲；不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再度提高，天氣變化需多加留意。氣溫方面，各地白天高溫約23至25度，清晨及夜晚低溫約17至19度，整體感受舒適偏涼。

離島方面，澎湖多雲時陰、偶有短暫雨，氣溫19至22度；金門多雲短暫雨，16至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。

空氣品質部分，根據環境部預報，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區以及馬祖、金門則達「橘色提醒」等級，敏感族群外出應注意防護。

明天(21日)起東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差擴大，迎風面降雨明顯增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率；桃園、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週一(22日)東北季風持續影響，北台灣仍偏涼，其餘地區早晚涼爽、日夜溫差大；水氣略為減少，迎風面降雨範圍縮小，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，大台北平地亦有零星降雨，其餘地區多雲到晴。

溫度預測方面，21日至22日清晨低溫，台灣本島及澎湖約16至19度，金門13至16度，馬祖12至14度；白天高溫北部、宜蘭、澎湖及金門約19至21度，中南部及花東可達24至27度，馬祖約16至17度。

