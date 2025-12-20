南方雲系影響 各地雲多偶降雨

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(20)日南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，外出建議攜帶雨具備用。

氣象署指出，整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北臺灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化；氣溫方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度，大致感受舒適偏涼。

離島天氣：澎湖多雲時陰短暫雨，19至22度，金門多雲短暫雨，16至22度，馬祖晴時多雲，15至19度。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

