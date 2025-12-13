南方領袖學院開講 林明昕用打詐案例帶學生看懂政策運作

▲南服中心謝文斌副執行長(前排右起)、林明昕政務委員、國立高雄大學法學院院長為吳俊毅教授、法學院林信銘助理教授齊聚一堂。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】行政院南部聯合服務中心12日於國立高雄大學舉辦「2025南方領袖教育學院」專題演講，邀請林明昕政務委員以自身法學背景與政務歷練，分享在公共政策推動過程中，法律理想與現實條件之間的拉鋸與抉擇，吸引逾百位法學院師生到場參與，互動熱絡。

▲謝文斌副執行長期盼，透過講座提升學子對公共政策運作的理解與視野。

南服中心副執行長謝文斌表示，「南方領袖教育學院」論壇已舉辦十餘年，長期促進中央政策與地方溝通。今年首度走入大專院校，期盼透過政務委員的實務經驗，拓展青年學子對公共政策與政府運作的理解。

▲林明昕政委指出，政務工作常需要在理想與現實間尋求妥協。

林明昕以「當法律的理想碰上現實」為題指出，政務工作往往必須在理想與現實之間取得平衡。他以難民法為例說明，受限於社會共識與政府資源，現階段多以專案方式處理，對難民的照顧也採取相對保守的原則；另以同性婚姻指出，即便台灣率先承認同性婚姻，但在涉及外籍同性伴侶時，現行法制仍存在適用限制。

談及政務委員角色，林明昕強調跨部會協調是核心任務，複雜政策往往需要多位政委共同整合，而法規審查更高度仰賴法律專業，突顯法律人在政策推動中的關鍵性。

▲林明昕政委昨(12)日於國立高雄大學進行專題演講，逾百位法學院師生前來聆聽。

在打擊詐騙議題上，林明昕直言目前面臨兩大挑戰，包括跨境執法困難，以及詐騙手法日益科技化、組織化，導致案件持續攀升。面對學生關注的兩岸共打問題，他坦言，部分嫌犯潛逃對岸，若缺乏對方配合，往往成為打詐工作最棘手的困境。

林明昕以貼近生活的案例，引導學生思考法律理想與現實限制之間的取捨。南服中心表示，未來將持續推動「南方領袖教育學院」系列活動，深化青年對公共政策的認識，培養公共參與與社會責任意識。（圖╱行政院南部聯合服務中心提供）