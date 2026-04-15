南早：中國拋10多項議題「盼川普喊反台獨」 美興趣缺缺

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

兩岸關係與美國總統川普之示意圖。路透社



美國總統川普與中國國家主席習近平預計將在未來幾週內於北京會面，「川習會」將達成哪些具體成果受矚。香港英文媒體今日（4/15）引述消息人士透露，北京曾力推涵蓋台灣、全球議題對話再到民間交流等「10多項」議題，但美方似乎興趣缺缺。

《南華早報》引述知情人士透露，正因如此，北京方面似乎並未積極推動進一步接觸，因為中方已降低預期，且對現狀大致感到滿意。儘管美國期中選舉將至，鑑於美國國內對通膨的政治敏感性，中國增加從美進口牛肉的計劃可能會被擱置。

廣告 廣告

分析師指出，採購美國大豆和波音飛機對中國而言是相對無痛的讓步；華府並未要求中國改變由國家主導的經濟模式，而北京方面本來就需要大豆和飛機。就中國而言，其追求的是相互尊重與更穩定的中美關係。

熟悉川習會籌備工作的人士表示，對北京而言，更難達成的一點是，華府在對台措辭上從「戰略模糊」轉變為明確「反台獨」並支持統一。多名消息人士指出，北京將此次會談視為改變現狀的歷史性契機。

「我不認為他（指川普）會說什麼，他在台灣問題上向來極為謹慎」，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）常務董事葛來儀（Bonnie Glaser）表示：「我認為他明白箇中分寸。」

然而，一位熟悉規劃過程的人士表示，有鑑於川普採取包括延後對台軍售等妥協措施，北京方面「相對樂觀」。也有人認為，如果宣布的措施僅限於大豆和飛機，而中國在這兩項措施上都可輕易喊停，恐讓美國的利益難以實現。

分析人士指出，華府的策略之一，是透過《301條款》調查來建立談判籌碼，其中包括北京方面是否遵守在川普首任任期內敲定的第一階段貿易協議。然而，一位參與川習會籌備工作的人士表示：「中國人不喜歡關稅」，但他們愈來愈確信川普「光說不練」。

川普與習近平去年10月在南韓釜山會面後，美國官員聲稱兩國領袖可能會在今年見面4次，其中包括希望習近平美國建國250週年慶典，但北京方面已斷然拒絕。分析人士表示，見面4次的可能性似乎愈來愈小。

一位知情人士表示，白宮曾鼓勵習近平於今年夏末或初秋前往華府展開國事訪問，而中方正考慮此事，但這取決於川普5月峰會的成果。

更多太報報導

不只川習會！港媒曝川普36小時訪中行程 擬參觀天壇、看閱兵

昔批拜登今雙標？川普5月訪中將帶次子同行 利益糾葛遭質疑

分析：伊朗石油衝擊 川習會之前中國付出的成本正不斷高升