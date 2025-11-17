南早：中國飛日機票近50萬張退票 將近三分之一都被取消

上海浦東國際機場。路透社資料照片



北京當局對於日本首相高市早苗的挺台行動與言論極度憤怒，「連下十六道金牌」要中國人避免去日本旅行。《南華早報》引述知情人士消息說，中國飛日本的機票近期已經有三分之一被取消，逾49萬張票喊停。

《南華早報》週一（17日）引述航空產業知情人士的消息說，截至目前為止，中國的航空公司已經處理了49.1萬張赴日機票取消，約佔飛往日本總量的32%。

報導中引述獨立分析師李瀚明涵蓋所有中國航空公司的研究數據指出，受影響的航班比例在週日（16日）飆升至82.14%，週一（17日）則為 75.6%。李瀚明估計退票潮影響最大的航線是上海—東京和上海—大阪地。他估計，退票造成的總損失（其中70%為來回機票）達數十億人民幣。

中國外交部上週五（14日）對中國民眾赴日發出旅遊警示，表示「非不必要」別去日本。中國文化和旅遊部週日夜間再度通告，呼籲中國民眾不要赴日。

在官方上週五表態後，中國的航空公司對赴日機票提出無條件全額退款或者改期服務。英國航空情報公司OAG高級分析師格蘭特表示，有鑑於中日航線前五大公司都是中國籍航空公司，中國航空公司可能比日本同業遭受更大的打擊。

