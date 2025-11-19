南星土方場惹議 高市府：沒偷跑

高市議員陳麗娜19日質疑市府在南星計畫區設置土石方暫置場程序不當，先斬後奏偷跑。高雄市長陳其邁（左）澄清，程序完備，沒有偷跑問題。（柯宗緯攝）

高市議員陳麗娜19日總質詢時質疑市府在南星計畫區設置土石方暫置場程序不當、未開標即進場作業，批評「先斬後奏、偷偷摸摸」。（柯宗緯攝）

高雄土方去化問題延燒數月，北高雄7處暫置場因地方反對全數喊停，11月初市府決定將土方暫時移往高雄港南星計畫區，但議員陳麗娜19日質疑市府在未完成程序、未與地方溝通前就提前進場，形同先斬後奏。市長陳其邁強調，一切依環評程序辦理，沒有偷跑。

陳麗娜昨總質詢時指出，市府提出在南星計畫原規畫的遊艇專區旁、位於非都市土地的循環經濟園區第2期範圍，設置土方暫置場。然而，這塊土地預計明年4月就將由市府協議價購後移交經濟部，如今卻準備先堆置大量土石方，不僅用途是否符合「特商用地」仍未釐清，也尚未說明將堆多少、堆多久。

陳麗娜說，工務局11月3日才上網招標、總經費近5700萬元的「土石方去化填築場統包工程」，但11月初已有捷運局、交通局等公共工程土方送進南星計畫區域，現場甚至有警衛進駐，質疑市府程序混亂、黑箱作業。

她直言，該區域工程車輛勢必經過大林蒲、鳳鼻頭等地，這裡長期飽受工業空汙，被居民稱為「800支煙囪包圍的村落」。大林蒲遷村尚未完成，如今又要增加噪音與塵土負擔，這是對地方的二度傷害。

她強調，不反對解決土方問題，是要求決策必須公平透明，不能讓已被犧牲的大林蒲，再被犧牲一次。她要求市府立即召開公開說明會，將計畫內容、環評進度、交通動線、汙染防治方案清楚告知居民。

對此，陳其邁說明，南星計畫區為「暫置性使用」，與未來代填土方用途不同。該區之前已完成環評，此次是針對未竣工部分重啟中期計畫，依環評法規定進行環境影響對照表說明，已通過專案小組審查及市府核備，「沒有偷跑的問題」。

工務局指出，依行政院「營建剩餘土石方最終去處規畫方案」，市府提出「高雄港區整地收受土石方實施計畫」，將在民國114年至117年期間收受約300萬方營建餘土，後續也將配合自治條例修法，開放合法去化申請管道。