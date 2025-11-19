南星土方暫置場被質疑偷跑 陳其邁：經法定程序市府核備

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員陳麗娜今總質詢時，點名南星計畫部分區域規劃為土方暫置場不顧程序、偷偷摸摸。市長陳其邁答詢強調沒偷跑、沒問題，經過法定程序經市府核備。

陳麗娜表示，高市府先前提出7處土方暫置場，因為地方反對全部取消，後來找到南星計畫區做暫置場，但昨天才開標、事前就開始作業，地方鄉親跟民代都不知道，不顧程序、先斬後奏，若有違法部分，要求該懲處就懲處。

陳其邁答詢說明，這裡屬於暫置場、並非土資場，環評部分早在南星之前就做過環評，這次是南星計畫後續未竣工部分重啟中程計畫，依照環評法進行環境影響對照表說明，通過專案小組審查與市府核備，整個程序完備，沒偷跑、沒問題啦。

陳其邁提醒，議員所稱的位置跟目前暫置場位置不一樣，後續會請相關單位將詳細資料交由議員參酌。

