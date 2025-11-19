南星計畫區土方暫置場挨批偷跑 陳其邁：程序完備沒問題

高市議員陳麗娜今（19）日質疑市府在南星計畫區設置土石方暫置場程序不當、未開標即進場作業，批評「先斬後奏、偷偷摸摸」。（翻攝自高市議會網站）

高雄土方之亂未完待續，原先北高雄7處暫置場因地方反對全喊卡，目前規畫運往南星計畫區，高市議員陳麗娜今（19）日質疑市府在南星計畫區設置土石方暫置場程序不當、未開標即進場作業，批評「先斬後奏、偷偷摸摸」。對此，市長陳其邁強調，沒有偷跑問題，一切依法行政，環評程序完備。

陳麗娜指出，針對土石方去化問題，高市府原規畫北高雄7處公辦暫置場，因地方居民反對全數喊停，後轉向南星計畫區，再次將大林蒲列為「犧牲區域」。

陳麗娜質疑，高市府工務局11月3日上網招標「高雄市土石方去化填築場統包工程」，總工程款近5700萬元，但11月初已有公共工程土石方送進場區填置，包括捷運局、交通局等單位工程土石都已進場，路口已有警衛值守。

陳麗娜痛批，工務局11月6日才頒訂「高雄市港區土石方實施計畫」，環保局11月7日召開會議，但未通知議員，里長也未出席，且必須事先網路登記才能參加。她質疑，現行南星計畫堆置作業是否經過申請？是否為大坪頂「柏油山」翻版，又是合法未申請暫置場嗎？她要求追究相關責任，該懲處就懲處。

對此，陳其邁澄清，南星計畫屬暫置場非土資場，該區之前已完成環評，此次是針對未竣工部分重啟中期計畫，依環評法規定進行環境影響對照表說明，已通過專案小組審查及市府核備，「沒有偷跑的行為」。

陳其邁強調，目前土方進場屬暫置性質與南星計畫代填土方的位置「兩個地方不太一樣」，市府與議員一樣都想合法解決相關廢土問題，也允諾將環境衝擊降到最低，避免空汙影響，後續將請相關單位將詳細資料提供議員參酌。

