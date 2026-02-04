南星計畫土方去化無虞 陳其邁：高雄不會讓違法者「擺爛」

高雄市長陳其邁強調，南星計畫區土方去化充足，市府機制完善，違法者將依法強制執行，保障國土安全。（林雅惠攝）

針對營建土石方去化及近期美濃大峽谷非法回填案件，高雄市長陳其邁4日受訪時強調，高雄市在營建土方最終處理上「沒有問題」，南星計畫區具備足夠容量可作為最終去處，市府也已建立明確機制與價格，並將依法嚴格執行，確保國土安全。

陳其邁指出，南星計畫區目前可容納營建土石方量充足，市府除原有A到B再到C的處理機制外，已增訂「A直送C」的機制，讓產源端如營建工地可直接將土方送至最終處理場，相關費用包含前端自行分類、自主管理及南星計畫填海費用，每立方公尺合計約380元，價格透明穩定，不存在市場報價失序問題，「其他縣市可能會有去化困難，但高雄沒有這個問題」。

針對外界關切是否對報價混亂業者祭出裁罰，陳其邁表示，高雄已透過制度與價格機制解決市場亂象，重點在於落實合法去化管道，避免土方非法棄置或回填，市府會持續加強管理與稽查。

至於美濃大峽谷非法回填案件已遭起訴，因涉及證據保存暫時無法回填，陳其邁強調，依《廢棄物清理法》規定，地主或行為人均有責任將土石方清除至合法、適當地點，市府將限期要求改善；若未依規定處理，將依法強制執行，並扣押其財產進行處分。

面對「行為人若拒不處理」的疑慮，陳其邁態度強硬表示，高雄市不會讓違法者消極擺爛，市府一定會強制執行、扣押財產，「不可能讓他擺爛」，以確保環境安全與國土保育。

