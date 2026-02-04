南星計畫營建土方去化無虞 陳其邁：高雄沒有價格亂象問題 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對媒體關心南星計畫區營建土石方去化問題，高雄市長陳其邁今（4）日出席記者會受訪回應，高雄並不存在相關困境，南星計畫容納營建土方的容量充足，最終處理端C場並無問題，其他縣市可能因最終去處容量不足而產生去化困難，但高雄沒有這樣的情形。

對於營建土石方價格是否混亂的問題，陳其邁表示，高雄已建立A到B到C的處理機制，並增訂A到C的直接處理方式，包含前端自行分類、自主管理及最終南星計畫填海處理費用，總計為380元，價格並無問題。

廣告 廣告

此外，針對美濃大峽谷案件已遭起訴、因證據保存無法回填的情況，陳其邁指出，依《廢棄物清理法》規定，地主或行為人必須負責清除土方至適當地點，若未在期限內處理，市府將依法強制執行，並扣押其財產。

對於行為人若拒不處理的情況，陳其邁強調，高雄有足夠的南星計畫區域作為去化去處，不存在無處可去的問題，市府將嚴格依法強制執行，確保國土安全，不可能放任擺爛。

此外，關於今日記者會，陳其邁表示，特別歡迎Hope車隊來到高雄，希望藉由活動提醒市民踴躍參與「健康台灣」癌症防治政策，強調預防醫學中的「早期發現、早期治療」對國人健康至關重要。

陳其邁指出，中央目前提供公費癌症篩檢項目，包括大腸癌、口腔癌、子宮頸癌、乳癌及肺癌，今年起也新增胃癌篩檢，希望能及早篩檢出潛在或高風險族群。他以肺癌為例說明，高雄自111年7月推動肺癌LDCT（低劑量電腦斷層）篩檢至今，篩檢人數已達4萬3000多人，為全台第一，顯示市民參與篩檢的成效顯著。

陳其邁表示，市府透過衛生局篩檢預約整合平台，結合戶政系統，提高篩檢便利性，並在偏鄉地區透過「公車式小黃」協助民眾篩檢追蹤與接送，落實「健康台灣」與「健康平權」的政策目標。他也特別感謝Hope車隊羅副董事長及全體車友，協助喚起民眾重視自身健康，強調癌症篩檢是極為重要的工作。

照片來源：高雄市府

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

總預算、國防特別條例遭封殺 賴清德：希望全民能評評理

批黃國昌喊在野「打下高雄」淪政治分贓 尹立：反映民眾黨末路焦慮

【文章轉載請註明出處】