南星計畫重啟居民慘成「吃土第一排」！高市府：加強灑水清掃

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南星計畫重啟遭當地居民與環團抱怨。 圖：行政院／提供

[Newtalk新聞] 高雄市政府去年11月重啟南星計畫區填埋作業，環團指控每天有1200車次堵塞道路，且現場砂石飛揚，大林蒲和鳳鼻頭居民家裡有掃不完的灰塵，淪為悲慘「吃土第一排」，高雄市工務局指出，將落實交通管理，嚴禁運輸車輛進入社區道路，並加強防塵抑制作業。

由當地居民、環團組成的要健康婆婆媽媽高雄團、高雄市鳳鼻頭文化工作協進會、南部反空污大聯盟、高雄市健康空氣行動聯盟等團體，聲明指出大林蒲和鳳鼻頭居民淪為悲慘的「吃土第一排」。呼籲市府與港務公司勿再推諉責任，應立即改善交通與環境問題，還給大林蒲與鳳鼻頭最基本的人道與居住尊嚴。

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要健康婆婆媽媽高雄團指出，市府去年11月重啟南星計畫區填埋作業，居民幾乎天天「吃土」，工務局承諾會噴灑三仙膠、覆蓋黑網防塵，但南星填海造陸區域地下根本沒有地下水可抽 ，日前才申請自來水管線，在缺乏穩定水源下，防護倉促急救章 ，每當西南風或透南風偏西吹起 ，家裡永遠有掃不完的灰塵。

高雄市鳳鼻頭文化工作協進會指出，進場車次從每日300輛暴增至1200輛，導致沿海路、南星路交通大亂。居民抱怨，每逢尖峰時段，鳳鳴路、丹山一路口常被砂石車堵死，即使綠燈也寸步難行，甚至深夜仍有土石車闖入社區，噪音與震動讓居民日夜不得安寧。

高雄市工務局指出，南星計畫運輸動線均要求運輸車輛須由台17線進入南星路，不得行駛鳳鳴路、中林路等社區道路，若發現車輛有違規情形，警方會加強取締；現場汙染防治部分，除完成裸露地黑網覆蓋，全區已建置自動噴水設備，能抑止防塵，周邊道路也會加強灑水清掃，市府將持續落實交通管理及環境汙染措施，並收集地方意見。

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