南書盃決賽 現場揮毫競技

南書盃全國書法決賽九日在國立台南一中舉行，來自全台各地的書法優秀學生現場揮毫競技。

（記者翁順利攝）

記者翁順利∕台南報導

台南市書法學會主辦的第十三屆南書盃全國書法比賽，九日在國立台南一中舉行，吸引全台喜愛書法的學子參賽，入選決賽的二百多人不僅有人來自宜蘭、台北，甚至有金門縣烈嶼鄉的西口國小四年級楊于欣專程渡海參加，大家一起同場揮毫一比高下，場面盛大熱鬧。

鄭有懋說，南書盃全國書法比賽獲得許多文教和企業機構的長年贊助，得以持續舉辦，更獲得書法界的肯定，今年邁入第十三屆，參賽率極高。

南書盃全國書法決賽九日在國立台南一中舉行，各組第一名帶著得獎作品合影留念。（記者翁順利攝）

今年參賽者郵寄初賽作品將近五百件，由黃忠義、黃志煌、蕭元朴、鄭國斌、杜其東等書法專家評選出二三八件入選決賽，大家現場揮毫書寫競技，氣氛十分緊張。

各組前三名得獎者名單如下：高中組─中山工商莊永甯；中山高中王曉涵、協同中學吳瑞文；高雄中學陳啟佑、高雄工業學校陳湘允、新興高中黃翌 。

國中組─五福國中林孟瀚；屏榮中學郭昶辰、九如國中楊茂生；陽明國中沈妍庭、民德國中蘇可剛、永年中學高承鈺。

國小高年級組─中山國小王侑鈞；海豐國小吳宥宜、興安國小廖孜諦；蔡文國小王芷妍、越港國小王承萱、大豐國小王偉傑。

國小中低年級組：翠屏國小顏宇均；楠梓國小王奕晴、埔墘國小黃紀方；加昌國小王宥媗、中正國小蕭芷筠、莒光國小謝玗芯。

來自金門的楊于欣今年十歲，研習書法才一年，就深深喜歡，這次由阿姨陪伴搭機來台參賽，她說，台南有很多美食很好吃，但明天還要上課，所以必須當天往返，以後一定會再找機會來台南好好玩。大會主席、學會理事長鄭有懋特地提前舉行個別頒獎儀式，讓贏得佳作獎的她及時趕搭飛機回家，留下溫馨畫面。