南朋友回來了！南柱赫退伍首作登場 《鬼謎東宮》化身斬鬼使者

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〔記者廖俐惠／綜合報導〕Netflix昨天(12)日宣布全新南韓影集《鬼謎東宮》將於7月17日全球上線，同步釋出上線日期海報。《鬼謎東宮》融合古裝劇與超自然懸疑元素，以王宮與幽暗鬼界交會的世界為背景，描繪一段圍繞王室詛咒展開的神秘故事。值得一提的是，這是「南朋友」南柱赫退伍後首部作品，也是曹承佑相隔3月再次重返小螢幕。

《鬼謎東宮》由曾執導《惡魔法官》、《赤月青日》的崔正奎導演操刀，並由曾打造《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》等獨特世界觀的權昭羅、徐載源編劇聯手創作。實力堅強的製作團隊攜手合作，將帶來前所未見、沉浸感十足的奇幻敘事體驗。

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南柱赫在劇中飾演「九天」，是一名能夠穿梭現世與鬼界之間的神秘男子，專門斬除闖入人間的惡鬼。盧允瑞飾演的「生薑」是一位能夠感知鬼神存在、與靈界有所連結的宮女。曹承佑飾演皇上李蓮，召喚九天與生薑前往東宮調查異象，為故事增添更多張力與重量。

昨天公開的上線日期海報，揭示了九天即將踏入的神秘鬼界，以及隱藏其中的重重謎團。當九天與生薑穿梭於宮廷長廊與鬼界邊境之間時，他們逐漸挖掘出深埋於王宮核心的秘密，也發現過去與現在正以危險的方式交錯糾纏。兩人懷抱各自秘密而展開的微妙合作關係，將引領觀眾一步步深入充滿寒意、懸念與層層反轉的神秘事件之中。《鬼謎東宮》將於7月17日於Netflix全球獨家上線。

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