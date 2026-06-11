南服中心舉辦車險及防詐講座 強制車險給付7月起調高至300萬元

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行政院南部聯合服務中心舉辦「常見車險爭議案例分享」講座，並結合洗錢防制及反詐騙宣導，吸引逾270位民眾參與。 （南服中心提供）

（另開新視窗）

記者王正平/高雄報導

行政院南部聯合服務中心11日於高雄翰品酒店舉辦「常見車險爭議案例分享」講座，並結合洗錢防制及反詐騙宣導，講座也介紹金管會修正發布的「強制汽車責任保險給付標準」，新制將於7月1日起上路。

講座由南服中心與金融監督管理委員會、財團法人金融消費評議中心及行政院洗錢防制辦公室共同辦理，吸引逾270位民眾參與。

南服中心許乃文執行長表示，金融知識與風險意識是現代生活的重要能力，期盼透過本次講座，提升民眾對車險保障機制及理賠實務的認識，建立正確保險觀念。同時強化防詐及洗錢防制觀念，協助維護財產安全與消費權益。

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講座中，金融消費評議中心許朕翔專員提醒，金管會近期修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，自115年7月1日起，將強制車險的死亡及第一等級失能給付金額由新臺幣200萬元調高至300萬元，讓民眾行車安全保障更完善。另外許專員亦分享常見車險爭議案例，並提醒民眾可依自身需求選擇合適之汽車保險，投保前亦應檢視保障範圍及留意有關不保事項之約定，以確保自身權益。

針對防詐與洗錢防制，高雄市政府警察局刑事警察大隊警務正鄭安泰指出，今年迄今高雄市已有25人因詐騙損失逾千萬元，以假投資詐騙為主，他呼籲民眾勿輕信「穩賺不賠」等投資話術，更不可出借或出售銀行帳戶，以免遭詐騙集團利用，並可透過「一聽、二掛、三查證（165）」方式防範詐騙。

南服中心表示，未來將持續辦理貼近民眾需求之實用金融講座，預計全年辦理7場，預估逾1,000人次參與，並深入校園、社區及社福機構推廣防詐教育，持續強化民眾識詐能力，共同守護財產安全。