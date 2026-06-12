南服中心辦車險及防詐講座 強制車險給付7月起調高至300萬元

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

行政院南部聯合服務中心十一日於高雄翰品酒店舉辦「常見車險爭議案例分享」講座，並結合洗錢防制及反詐騙宣導，講座也介紹金管會修正發布的「強制汽車責任保險給付標準」，新制將於七月一日起上路。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，該講座由南服中心與金融監督管理委員會、財團法人金融消費評議中心及行政院洗錢防制辦公室共同辦理，吸引逾二百七十位民眾參與。

南服中心許乃文執行長表示，金融知識與風險意識是現代生活的重要能力，期盼透過這次講座，提升民眾對車險保障機制及理賠實務的認識，建立正確保險觀念；同時強化防詐及洗錢防制觀念，協助維護財產安全與消費權益。

廣告 廣告

講座中，金融消費評議中心許朕翔專員提醒，金管會近期修正發布「強制汽車責任保險給付標準」，自今年七月一日起，將強制車險的死亡及第一等級失能給付金額由新臺幣二百萬元調高至三百萬元，讓民眾行車安全保障更完善。另外許專員亦分享常見車險爭議案例，並提醒民眾可依自身需求選擇合適之汽車保險，投保前亦應檢視保障範圍及留意有關不保事項之約定，以確保自身權益。

針對防詐與洗錢防制，高市府警察局刑事警察大隊警務正鄭安泰指出，今年迄今高雄市已有二十五人因詐騙損失逾千萬元，以假投資詐騙為主，他呼籲民眾勿輕信「穩賺不賠」等投資話術，更不可出借或出售銀行帳戶，以免遭詐騙集團利用，並可透過「一聽、二掛、三查證（一六五）」方式防範詐騙。

南服中心強調，未來將持續辦理貼近民眾需求之實用金融講座，預計全年辦理七場，預估逾一千人次參與，並深入校園、社區及社福機構推廣防詐教育，持續強化民眾識詐能力，共同守護財產安全。