南朝宋明帝為保江山向大臣「借種」，16名子女皆非親生

大陸中心／唐家興報導

南朝宋明帝劉彧，一位身世與命運同樣跌宕的皇帝，他的一生充滿波折與傳奇色彩。因長期遭囚禁與驚嚇，他失去了生育能力。為了延續皇室血脈，劉彧採取了極端方式：向文臣武將「借種」，儘管他因此擁有16個孩子，其中12個是兒子，但這些孩子並不是他的親生骨肉：這段歷史不僅揭示皇權的殘酷，也留下無數令人唏噓的故事。

幼年失母，幸得撫養成才

劉彧（彧，注音ㄩˋ）自幼喪母，由宋孝武帝劉駿的生母路氏撫養長大。他與劉駿關係親密，也因此在宮廷的權力鬥爭中得以化險為夷。《宋書》記載，劉彧性格溫和，學識淵博，與兄弟間一直保持良好關係。在動盪時期，他不惜利用影響力拯救多位親人，贏得了寶貴的生命與信任。

廣告 廣告

宮廷囚禁，生死懸於一線

劉子業繼位後，為鞏固權力將幾位皇叔囚禁折磨。劉彧因體型龐大，被戲稱「豬王」，宮中生活極其艱苦：吃泥土、住似豬圈，每天承受折磨與侮辱。幸運的是，在人生最黑暗時刻，他的兩位親弟弟冒險將其救出，劉彧得以重新獲得自由。

登基後的冷酷與奢華

成功推翻劉子業後，劉彧登上皇位。然而，經歷生死磨難，他的性格已大為改變。從寬厚善良的王子，轉變為冷酷無情的皇帝。他誅殺功臣，沉溺奢華淫樂，甚至對親兄弟與侄子亦下毒手。

皇室血脈的極端延續方式

更為驚人的是，劉彧在囚禁期間失去生育能力，為確保皇室延續，他採取「借種」之法：將妃子送至外貌出眾、身體強健的文官與武將，待妃子懷孕後接回宮中，而這些孩子的生父則被逐一剷除。結果，雖然劉彧育有16名子女，其中12名是兒子，但無一是親生骨肉。

南朝宋明帝劉彧採取「借種」之法：將妃子送至外貌出眾、身體強健的文官與武將，待妃子懷孕後接回宮中。（影視示意圖／翻攝自百度百科）

組建「鬼兵」，平亂與濫殺

劉彧還收藏了春秋戰國時期的兵器與兵書，組建了一支神秘的「鬼兵」軍隊。這支軍隊戰無不勝，助其平定叛亂。然而隨著知情者增多，「鬼兵」也被濫用，劉彧開始濫殺無辜，加深了皇權的殘酷印象。

波折人生，結局早逝

劉彧的一生，從權力頂峰到生死低谷，再到重新登基，充滿傳奇與曲折。他的經歷讓人生色彩斑斕，卻也留下深刻創傷。最終，劉彧因暴飲暴食而意外噎死，年僅34歲，結束了這段充滿戲劇性的人生旅程。

更多三立新聞網報導

李淵退位後「打發時間」生下30個孩子，李世民頭痛到爆，武則天一招解決

他兩次打敗蜀軍，卻因「一句預言」被司馬懿毒死，最後預言成真了嗎？

恐怖巧合！喬任梁「仇人」竟與于朦朧17人名單多有交集 網全炸了

美女任雪案黑幕流出：被多人性侵後走向殺戮，她究竟被逼到什麼地步？

