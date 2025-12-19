南東京M7.3震 日估死1.8萬、災損JPY83兆

日本政府今天公布「首都直下地震」的最新災情預測，如果東京南部發生規模7.3的強震，日本災損會是多少？

日本公布「首都直下地震」最新報告，預估死亡人數是1萬8000人。(圖／翻攝日本內閣府)

日本政府公布最新「首都直下地震」災情預測，若東京南部發生規模7.3強震，將對東京都心及周邊一都三縣造成嚴重影響，可能導致1萬8000人喪生、40萬棟房屋損毀，其中7成建築因火災全毀。水電瓦斯等基礎設施需要一個月以上才能恢復，關東地區將面臨輪流停電，經濟損失預計高達83兆日圓。雖較12年前預測的2萬3000人死亡有所減少，但距離政府設定10年內減少過半人命傷亡的目標仍相當遙遠。

廣告 廣告

日本政府時隔12年再次發布「首都直下地震」災情預測報告，描繪了關東地區居民揮之不去的夢魘。根據最新預測，若東京都心南部發生規模7.3強震，東京、埼玉、千葉、神奈川等一都三縣地區將遭受震度6至震度7的劇烈搖晃，災情將十分嚴重。

這場潛在的地震不僅可能造成1萬8000人喪生，還會摧毀超過40萬棟房屋，其中約7成建築將因火災而全毀。更令人憂心的是，包括水、電、瓦斯在內的生活基礎設施預計需要一個月以上時間才能恢復正常，關東地區民眾將面臨輪流停電的困境，預估經濟損失高達83兆日圓。

防災擔當相赤間二郎表示，面對預測中如此巨大的災情規模，政府會真摯接受這份報告，並在推動的緊急對策中反映報告內容，致力於減輕可能的災害影響。值得注意的是，此次災情預測相較於12年前預估超過2萬3000人死亡的數字略有縮減。然而，與日本政府設定的10年內減少過半人命傷亡的目標相比，目前的防災成效仍有相當大的改善空間，距離理想目標仍然非常遙遠。

更多 TVBS 報導

不只防海嘯！ 東京首度模擬「富士山噴發」 演練除灰、救災

國家警報響！ 花蓮外海5.1地震 最大震度4級

地面被震出大縫！日本八戶港1/3碼頭癱瘓 500貨櫃卡住

青森又有6.9餘震！ 台人嚇：新幹線突停電停駛

