南柱赫退伍後首作！穿梭陰陽斬惡鬼 攜盧允瑞《鬼謎東宮》破案

南柱赫（右圖）和盧允瑞在《鬼謎東宮》中首度搭檔演出。（摘自IG）

Netflix全新韓國影集《鬼謎東宮》融合古裝劇與超自然懸疑元素，以王宮與幽暗鬼界交會的世界為背景，描繪一段圍繞王室詛咒展開的神祕故事，是南柱赫退伍後的第一部作品，首度搭檔盧允瑞聯手揭開真相，將為觀眾帶來緊張刺激又背脊發涼的追劇體驗。

《鬼謎東宮》由曾執導《惡魔法官》、《赤月青日》的崔正奎導演操刀，並由曾打造《不可殺：永生之靈》、《客：The Guest》等獨特世界觀的權昭羅、徐載源編劇聯手創作。南柱赫飾演的「九天」是一名能夠穿梭現世與鬼界之間的神秘男子，專門斬除闖入人間的惡鬼，盧允瑞則飾演能夠感知鬼神存在、與靈界有所連結的宮女「生薑」。此外，曹承佑飾演皇上「李蓮」，召喚九天與生薑前往東宮調查異象，為故事增添更多張力與重量。

廣告 廣告

今（12日）公開的上線日期海報，揭示了九天即將踏入的神秘鬼界，以及隱藏其中的重重謎團。當九天與生薑穿梭於宮廷長廊與鬼界邊境之間時，他們逐漸挖掘出深埋於王宮核心的秘密，也發現過去與現在正以危險的方式交錯糾纏。2人懷抱各自秘密而展開的微妙合作關係，將引領觀眾一步步深入充滿寒意、懸念與層層反轉的神祕事件之中。《鬼謎東宮》將於7月17日於Netflix全球獨家上線。

更多中時新聞網報導

NBA》落後29分大逆轉 尼克聽牌

37檔報酬翻倍 台股基金跑贏大盤

江蕙接廣告曝光天后宮