南桃園森情地標 福倉埕藝傳遞心幸福

買房對多數家庭而言是人生最重要的決定之一，「福倉埕藝」位於桃園平鎮核心，以「用溫度蓋房、用心愛家」為品牌理念，榮獲國家建築金質獎肯定，福倉建設認為，房子的價值不只在於建築本體，更在於凝聚家人情感、創造幸福感，因此在規劃中同時兼顧美學、實用與安全，從細節展現品牌的用心。

基地位於7,600坪民俗文化公園第一排，享千坪綠海景觀，鄰近南勢國小、平南國中及平鎮國民運動中心，生活機能完善；交通鄰近66快速道路，可快速連結一高、二高，全案以1,002坪基地規劃地上21層、地下4層，284戶純住宅，森林系建築語彙讓量體與公園環境自然融合，回家即可沉澱心情，享受靜謐慢活的森居感。

為提升居住安全性，「福倉埕藝」採用Alfa Safe柱中柱耐震系統與日本住友TRC制震壁雙制震工法，打造穩固結構；全案導入SGS建物生產履歷檢驗，從結構、建材到環境檢測皆透明把關，讓住戶安心看得見。

秉持匠心精神，福倉建設推出「夢想訂製宅Dream House」，由設計團隊提供一對一服務，從免費諮詢、空間配置到風格與建材選配，協助住戶打造專屬理想家園。

「福倉埕藝」地址：桃園市平鎮區上海路203號

洽詢：（03）439-8333

建築代銷：瀚悅行銷團隊－嘉宣國際。