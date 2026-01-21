南極升溫企鵝繁殖季提前 生存保衛戰

南極暖化速度遠超全球平均，企鵝繁殖季節也跟著提早。牛津大學最新研究發現，阿德利、帽帶與巴布亞3種企鵝的繁殖期，比10年前提前約兩周，是目前已知脊椎動物中最快的變化速度。專家警告，這可能讓本來分開繁殖的3種企鵝，在繁殖季節出現重疊競爭，對依賴磷蝦為食的企鵝而言，甚至可能影響到整個物種的存續。

隨著南極暖化速度加劇，科學家發現，當地有3種企鵝正以前所未見的速度，提早進入繁殖期。

牛津大學生物學家暨研究主持人 馬丁尼茲：「企鵝的繁殖時間，正在以破紀錄的速度改變，(改變速度)比其他任何脊椎動物都快。」

研究分析2012至2022年間，橫跨37個企鵝族群，由77部縮時攝影機蒐集到的資料，結果顯示，巴布亞企鵝的繁殖期，在10年內提前了13天，阿德利企鵝與帽帶企鵝也提前了大約10天。

牛津大學生物學家暨研究主持人 馬丁尼茲：「這3種企鵝的雛鳥撫育期，很可能會越來越重疊，這將大大加劇競爭。」

研究人員警告，過去3種企鵝因繁殖時間不同而錯開競爭，如今時間逐漸重疊，恐怕導致食物資源爭奪加劇，對仰賴磷蝦維生的物種尤其不利。

牛津大學生物學家暨研究主持人 馬丁尼茲：「巴布亞企鵝是雜食性動物，覓食範圍很廣，可以輕鬆地從磷蝦轉向魚類，另外兩種企鵝，是南極半島的磷蝦專業戶，牠們只吃磷蝦，因此，在磷蝦數量極少的年分，巴布亞企鵝會轉而以魚類為食，數量也能維持在正常水平，但阿德利企鵝和帽帶企鵝將大受影響。」

事實上，隨著南極變暖，科學家已經觀察到巴布亞企鵝數量不斷增加，占據了阿德利或帽帶企鵝先前所使用的巢穴。

牛津大學生物學家暨研究主持人 馬丁尼茲：「競爭加劇之際，我們已經看到，這一區的阿德利企鵝數量減少，各地的帽帶企鵝族群也都在減少，額外的競爭可能會帶來更大的問題，在許多預測模型中，甚至不看好帽帶企鵝能撐過這世紀。」

研究指出，目前仍不確定企鵝提早繁殖，究竟是好是壞，接下來，科學家將持續追蹤雛鳥存活率，評估這場快速暖化，是否正在改寫南極企鵝的未來。

