南極洲行程充斥「未知數」！作家平路吐露16天永晝壯遊秘辛：汝瓷天青色才能描摹天光…與冰山同框目不暇接

擁有國家文藝獎、金典獎、金鼎獎多項殊榮的當代華文巨擘平路在去完被稱作「世界盡頭」的南極洲後，將16天的所見所聞融合生態觀察、自我探尋、南極探險家故事，撰成旅記《南極・極南》於近期出版。平路今（12日）上電台節目《新聞放鞭炮》分享旅途秘辛，談到一般人好奇的去程細節，以及南極多樣、只有遠離文明才能見到的奇妙光景。

談到在書中開頭寫到前往南極需耗時三天，平路表示，一般來說，從台灣過去，會先飛到美國洛杉磯或舊金山，再轉機到南美洲的智利首都聖地牙哥，此次光是轉機就花了八小時，當中都在排很長的隊、拿放行李。

平路說，到聖地牙哥後暫住一宿，隔天再坐兩次小飛機，才終於到世界最南端的城市威廉斯港（Puerto Williams），在當地搭上郵輪，一團約200人住進船上100個房間。她說，行程主要跑三個地方，第一個是英國靠近極圈的海外領土福克蘭群島、南喬治亞島，最後一站則是「南極洲」。



平路說，雖然很多時候他們都是在南極洲邊緣活動，但在過程中即足以想像那塊大陸的形貌跟整個人類、地球史的關係，收穫的體驗相當精彩。



提到有人擔心去南極是否太冷，平路透露，所有去的人不管搭哪一艘船，船方在登板後都會送一件防寒外套，材質也許不是什麼昂貴的用料，不過穿起來卻極其保暖，外套表面也有防水功能，基本不論到哪裡都能應對，所以去前不用擔心穿著問題，在那邊換衣服的機會也不多。



平路說，若對南極生態不了解，船上甚至還有生態教室，整體來說，排除穿衣問題，要帶的行李很輕鬆，穿得樸素就好。她提到，若要下船，船方也都會發給每人一雙長雨靴，不太可能自己帶東帶西。



平路也指出，只有那樣的靴子才被准許登陸南極，當地生態其實非常脆弱，即使有任何一樣外來物，都可能對南極生物造成危險，畢竟他們與外界隔絕太久了，比方鞋底的一粒小砂、小石子都要好好摳乾淨，因此也不太可能讓旅客穿自備的鞋子；大家穿的長雨靴在橡皮艇到大船的來回過程也都會用水槍清乾淨。



談到南極景色，平路分享，很多形狀不一的冰，視覺上的感受繽紛多彩，所有想像得到的形狀，從建築和小動物都能看到，可說是目不暇接。她說，由於當時是永晝，24小時都處在天亮狀態，隨時都能拍照，即使飄過來一座冰山，下一塊的顏色、形狀又會完全不同，無法在一般文明見到，根本捨不得放下手機。



平路說，很寶貴、奇妙的是，起早了或是還沒完全入眠想再去陽台欣賞風景時，那時候永晝在原本會是夜晚的時間，天色像一種像汝瓷的天青色，是燒窯、甚至一點窯變才能描摹出來的顏色，整片天如此得柔和，視線中還有飄在海裡的冰山、遠方高峰，在那樣的天光下特別美麗。

