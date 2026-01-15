南極高原深處 冰川方舟守護大氣密碼

在全球暖化加速、冰河快速消融之際，國際科學團隊在南極高原深處，建立了一座地下冰庫，保存來自世界各地 瀕危冰川的冰芯，期望留下地球氣候與大氣變化的關鍵科學資料，供未來世代研究。

在南極高原深處，一座隱身冰層下的地下冰庫，保存著全球正在消失的氣候記憶。

冰川記憶基金會執行總監 奧爾曼：「「冰川記憶」計畫的目標，是從全球大型山岳冰河，採集冰芯，並存放在南極的這座冰庫中，讓數十年，甚至數百年後的科學家，仍能取得研究所需的原始材料。」

隨著暖化加速，世界各地的冰川快速消融，保存冰芯是一場與時間賽跑的行動。

冰川記憶基金會副主席 巴爾班特：「再過30到50年，阿爾卑斯山、青藏高原，或南美洲的大多數冰河都將消失。」

每一支冰芯的取得，都需在極端環境中完成，從架設營地、鑽探冰層，到完整取出冰柱，工程繁複且耗時。

威尼斯大學極地科學研究員 斯波拉奧：「這需要複雜的後勤支援，和大量的人力物力，要進入荒野，攜帶設備，岩芯鑽管和帳棚，到冰川上紮營，然後開始鑽取冰芯。」

冰芯隨後送往實驗室分析，解讀其中封存的溫室氣體、化學物質與氣候訊號。

冰川記憶基金會副主席 巴爾班特：「冰川中的冰就像時光機，保存了過去發生的一切，能幫助我們正確理解，現今的氣候變化。」

研究船載著冰芯抵達南極，再空運到法國和義大利共同建立的科學研究站，存放在冰洞中。

冰川記憶基金會副主席 巴爾班特：「(南極高原的研究站)海拔3200公尺，距離海岸1萬2千公里，年均溫約零下52度，是保存冰芯的理想地點。」

在全球邁向氣候臨界點之際，這座南極冰庫為後世的科學研究，保留了一份無可取代的自然檔案，也為未來留下理解地球的關鍵線索。

