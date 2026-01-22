南榮國中師生參訪東森購物台

副市長邱佩琳帶領南榮國中師生前往東森購物電視台參訪，強化學生對新興產業的認識。（教育處提供）

記者楊耀華∕基隆報導

基隆市南榮國中以培養學生的未來力為主軸辦理實驗教育邁向第六年，南榮國中陸續發展出單車校際交流、廟宇文創以及攀樹與定向越野等許多特色課程，電子商務便是學校的其中特色課程之一，副市長邱佩琳特別帶領南榮國中師生前往東森購物電視台參訪，強化學生對新興產業的認識。

邱佩琳指出，東森購物電視台安排專業人員介紹直播節目企劃、主播培訓、商品選品、行銷策略、攝影導播及後台數據分析等工作內容，並帶領師生實地觀摩直播現場，讓學生近距離了解節目製作的分工合作與即時應變機制；邱佩琳強調，市府將持續透過跨局處合作與產學交流，推動以學生為核心的教育政策，提供更多貼近產業現場的學習機會，協助學生探索自我、規劃未來，為升學與就業奠定基礎。

廣告 廣告

教育處指出，結合課程學習與實務體驗，有助於培養學生媒體識讀能力、問題解決能力及團隊合作態度，面對數位科技快速發展，學生未來所需的能力已不僅限於單一學科知識，更包含溝通表達、數位素養與跨域學習能力。透過實際走進產業現場，能幫助學生提早認識工作世界，連結課堂學習與未來發展方向。

南榮國中校長尤四維說，學校推動實驗教育的核心目標，是讓學生在真實情境中學習，培養面對未來的關鍵能力；帶隊教師則認為結合課程與產業參訪的學習方式，有助於提升學生的學習動機與理解深度，學生更是分享「第一次走進電視購物直播現場，才發現原來背後需要這麼多不同專業的人員共同合作」。