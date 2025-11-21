南榮樂活學苑打造銀髮新生活 看見自己的價值

高榮南院樂活學苑透過作伙來辦桌、魔術秀等課程，打造銀髮新生活，讓長輩重新看見自己的價值。 （高榮南院提供）

記者汪惠松／台南報導

高雄榮總台南分院高齡醫學科成立南榮樂活學苑，開設體適能、大富翁等課程，提升長輩認知與身心功能，第二期課程圓滿結束。期間長輩們從作伙來辦桌到魔術秀除打造銀髮新生活，並透過一道佳餚、一段故事、一個遊戲，讓長輩重新看見自己的價值。

樂活學苑課程以「Tiger」為核心理念，象徵強化、智慧、連結、快樂、回春五大高齡整合精神。在認知介入活動中結合認知刺激、認知訓練與認知復健等策略，把抽象的健康概念轉化成有趣又實用的日常活動。老師團隊觀察每位長輩的特質，量身設計能動腦、能參與、也能回家實用的課程模式，更在課程中找到彼此陪伴的力量。

廣告 廣告

其中《作伙來辦桌》桌遊讓長輩在成果活動玩樂中說出一輩子的味道記憶，有人想起青春的廚房拿手菜炒米粉、有人則在料理中找到夫妻間甜蜜的默契-海鮮花枝等，長輩們並各自製作不同料理一起分享交流，讓每道菜都成了「記憶的味道」。

《魔術運動嘉年華》是學員最愛的單元之一，只要用日常小物就能做出令人驚呼的魔術道具。長輩在課堂上表演時信心滿滿，回家後更主動向家人展示成果，因此增加家庭更多溝通與互動。

另《三動台南正向心生活》透過生命繪本談心理健康，長輩紛紛在故事中找到共鳴，漸漸願意表達曾經藏在心底的故事。老師與學員彼此提供生活對策，像是如何調整情緒？如何與家人溝通？讓課堂氣氛溫暖又療癒。

學員回饋熱烈，課程安排很用心大家受益很多，希望能持續開班不要停，長輩之間的情感也越來越緊密，常互相問候主動關懷。