南榮科大前校長涉賣假學歷詐騙千萬 更一審判88年棄保逃亡遭通緝

南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷被判刑88年半，近日棄保潛逃遭通緝。左翻攝南榮科大網站、右翻攝高檢署網站



南榮科技大學2020年遭教育部命令停辦退場，前校長黃甫九天曾在2016年涉賣假學歷詐騙48人，詐取超過1千多萬元，包括新任台肥總經理陳右欣、台南市議會副議長林志展等人都是受害者。黃甫九天遭控詐欺歷經多年訴訟，去年3月在高等法院台南分院更一審判刑88年6月確定，沒想到他在判決後棄保潛逃，去年12月遭台南地檢署發布通緝，通緝照片近日也曝光。

黃甫九天原名黃聰亮，過去還曾改名黃天一，他與妻子吳洛瑜2013年宣稱可用付費的課程，獲得哥斯大黎加的「英培爾大學」學士、碩士與博士學位，沒想到竟以空白文書偽造學位證書交付被害人使用，部分人在不知情下持假學歷申請升學或任教，直至遭學校或主管機關查核學歷是假的，才發現受騙。

廣告 廣告

全案2016年9月間進入一審法院審理，多年下來一路打到最高法院，經最高法院撤銷發回更審，去年3月台南高分院更一審判刑後，認定黃男犯貪污收賄5罪、詐欺48罪共53罪，未合併執行前，加總刑度88年半，吳女犯詐欺47罪，加總刑度23年半。

經最高院駁回上訴確定，不過黃甫九天在更一審後失聯。南檢指出，要合併處罰時，黃男未到案且拘提未獲，由於處罰可能在易科罰金的部分會有變動，因此還未依程序向法院聲請裁定合併應執行刑，檢方去年12月12日對其發布通緝，繳交的保證金200萬元也被沒收。

南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷被判刑88年半，近日棄保潛逃遭通緝。翻攝高檢署網站

更多太報報導

KK園區2.0！裝鐵窗＋灑碎玻璃如監獄 柬埔寨邊境新詐騙園區曝光

玖壹壹春風A到賓士出車禍 「大哥1反應」讓他愧疚急尋人

11歲男童一槍殺了養父 因為生日Switch被沒收