即時中心／張英傑報導

已停辦的私立南榮科技大學前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一），他涉嫌跟妻子吳洛瑜以「不用上課、不用寫論文」，向外界販售哥斯大黎加英培爾大學「假學歷」，不法獲利超過上千萬元，被害人包括台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展等知名人士，台南高分院更一審認定黃男犯下53罪，刑期高達88年6月，不過，黃男目前下落不明，保證金200萬元被沒收，去（2025）年12月由台南地檢署發布通緝，時效到2065年，他的通緝照也曝光！

根據判決內容指出，黃男2012年11月至2016年8月擔任南榮科大校長期間，利用其校長及教評會主任委員身分，對外宣稱「不用上課、不用寫論文」，就能取得教育部認證、哥斯大黎加英培爾大學、碩士、博士學位；假學士學位證書10萬元、碩士40萬元、博士70萬元，藉此得利。

根據法院調查，共有64人受害，遍及政、商界，被害人包括台肥總經理陳右欣與台南市議會副議長林志展等知名人士，台南高分院更一審宣判，黃甫九天涉犯貪污收賄、詐欺共53罪，刑期合計88年6月，未合併執行。

不過，黃甫九天更一審後失去蹤影，他所繳納的200萬元保證金也被沒收，台南地檢署認定他已經逃亡，於去年12月12日正式發布通緝。



快新聞／南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡遭通緝

黃男通緝照被公布在高檢署網站。（圖／翻攝自高檢署網站）《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／南榮科大前校長黃甫九天涉賣假學歷 棄200萬保證金逃亡「通緝照」曝光

