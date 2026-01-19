南榮科大前校長黃甫九天詐財 遭判88.5年！通緝照判若兩人

黃甫九天涉嫌販賣假學歷詐財，遭到通緝。（圖／讀者提供、台灣高等檢察署通緝查詢系統）





已停辦的台南私立南榮科技大學，前校長黃甫九天（原名黃聰亮、黃天一）涉嫌與妻子吳洛瑜賣假學歷詐財，高等法院台南高分院更一審認定黃男犯48起詐欺、5起貪污收賄罪，加總刑期88年6月，判決出爐後黃甫九天畏罪潛逃，去年12月台南地檢署發布通緝，效期至2065年，而他的通緝「嫩」照及近照也曝光了。

去年4月有案在身的黃甫九天於某宮廟出沒，被南榮科技大學的校友認出來後，還親切與對方合照，該名校友將照片分享到臉書，鏡頭裡黃甫九天全身米白色，手上戴著大串佛珠，左手大拇指豎起比讚，右手搭在校友的肩上，臉上露出微笑、眼角的皺紋藏不住，顯得有些滄桑，但他疑似擔心行蹤暴露，特別交代該名校友貼文別設公開。

對比台南地檢去年12月12日發布的通緝照，一頭茂密黑髮、光滑白白皙的皮膚，看起來相當稚嫩，也讓網友吐槽這樣可能抓不到人，「照片差別那麼多是要抓鬼嗎？」「為什麼不拿幼稚園照通緝好了」「肉毒退了？」「歲月是個殺豬刀」「顯然是非常會造假的人」。

判決書指出，黃甫九天自2012年至2016年擔任南榮科技大學校長期間，販售哥斯大黎加「英培爾大學」的學位，不法獲利逾千萬元，受害者多達64人，包含台南市副議長林志展、台灣肥料公司總經理陳右欣等知名人士。高等法院台南高分院更一審認定黃男犯48起詐欺、5起貪污收賄罪，加總刑期88年6月，但黃甫九天卻人間蒸發，先前繳納的200萬元保證金遭到沒收，台南地檢認定逃亡，於去年正式發布通緝。

