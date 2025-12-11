南榮路驚魂夜！毒駕賓士暴衝狂撞 73歲翁倒垃圾遭捲車底不治

毒駕暴衝黑色賓士失控撞垃圾車，73歲老翁不幸身亡。（圖 ／翻攝畫面）

基隆市仁愛區南榮路9日晚間發生一起震撼全城的重大車禍事故，1名32歲陳姓男子疑似毒駕，駕駛黑色賓士C250在市區道路上失控暴衝，接連撞上正在執行清運工作的垃圾車與多輛路邊停放的汽機車，造成3人受傷。令人心碎的是，其中1名73歲陳姓老翁傷勢過重，經醫療團隊搶救兩日仍於11日凌晨宣告不治，引發家屬悲憤痛批：「酒駕、毒駕還要害死多少家庭？」

事故發生於晚間6時48分，事發地點位於廟口附近的愛三路延伸至南榮路區域，肇事賓士車突然高速失控，整輛車宛如脫韁野馬般暴衝衝向前方，猛烈撞擊環保局清運垃圾車，隨後又波及正在路邊停放的兩輛轎車與3輛機車，由於撞擊瞬間速度驚人，現場甚至擦出長達數公尺的火花，讓目擊民眾驚呼連連，現場畫面相當駭人。

當時正在倒垃圾的73歲陳姓老翁完全來不及反應，就被失控賓士捲入車底動彈不得。旁邊另有51歲馬姓男子、33歲陳姓男子遭波及受傷，現場一片混亂，救護人員趕抵後立刻將三人分別送往基隆長庚醫院與部立基隆醫院急救，老翁因為受到多重創傷，在加護病房搶救2日仍不見好轉，最終在11日凌晨不幸離世，讓家屬悲痛萬分。

警方後續調查顯示，肇事者酒測值為 0，但在車內搜出1顆疑似二級毒品依托咪酯煙彈及電子菸主機，進一步進行毒品唾液快篩後，陳男呈陽性反應，警方已依毒品危害防治條例與公共危險罪將其移送基隆地檢署，後續責任將待司法釐清。

