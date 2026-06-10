南榮鳳凰花開警相伴 基警反詐宣導護青春

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【民眾網編輯方笙楠基隆報導】隨著鳳凰花開、畢業季溫馨來臨，基隆市警察局第一分局南榮路派出所於6月9日受邀參加南榮國中畢業典禮，除了向全體畢業生表達誠摯祝福外，更把握師生與家長齊聚的難得機會，展開犯罪預防宣導，叮嚀莘莘學子在邁向人生新階段的同時，務必提高自我保護意識，共同為校園與社會營造安全、健康的成長環境。

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南榮路派出所長潘承佑呼籲，畢業不僅象徵學習旅程的重要里程碑，也代表即將面對更多元的社會環境與人際互動。為此，警方特別針對現今青少年容易遭遇的網路詐騙、網路交友陷阱、個人隱私資料保護及交通安全等議題進行宣導，透過生動的實際案例分享，深入淺出地提醒學生提高警覺，切勿因一時疏忽或好奇而落入不法分子的陷阱，期盼畢業生在人生新旅程中能夠平安順遂、勇敢追夢。

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基隆市警察局第一分局長温基興表示，暑期連假將至，青少年參與各項活動及使用網路的時間增加，家長與學校應持續關心學生交友情形及生活動態，共同建立正確法治觀念與安全意識。未來，警方也將持續深入校園與社區各項活動，積極推動犯罪預防宣導工作，攜手打造安全友善的生活環境，守護青少年健康成長。