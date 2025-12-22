南橫三山管理升級設「雙向人員流量計數器」 強化生態保育與遊客體驗

庫哈諾辛山登山口設置完成「雙向人員流量計數器」現況。（玉管處提供）





為提升南橫三山步道承載能力評估、環境保育與遊憩服務品質，玉山國家公園管理處與台灣山盟公益協會積極展開公私協力合作。由山盟捐贈共3組「雙向人員流量計數器」，已設置於南橫三山步道的出入口。透過人流計數器，能精準掌握步道實際人流數據，為制定環境承載管理策略及優化設。

位於玉山國家公園南部園區南橫公路旁，庫哈諾辛山、塔關山和關山嶺山被山友譽為「南橫三山」，是山友心中的熱門登山路線。這片區域坐落於中央山脈主脊，擁有雄偉的斷崖地形、廣闊的高山箭竹草原，以及壯麗的針葉林景觀。隨著南橫公路（臺20線）梅山口至向陽段重新通車，此地再度成為山友的必訪之地。

塔關山登山口設置完成「雙向人員流量計數器」現況。（玉管處提供）

此區不僅視野開闊，在天氣良好時可遠眺壯闊中央山脈與玉山群峰，還能欣賞南橫公路的壯麗風光、變幻莫測的雲海，以及豐富的生態景致，如檜谷的原始森林景相。這段經典路線完美結合高山美景與南橫特色，每年都吸引大量登山愛好者前來探索。

關山嶺山設置完成「雙向人員流量計數器」現況。（玉管處提供）

山盟是一群熱愛山林、專注於登山安全與環境保護的志工所組成的公益團體。他們不僅認養並維護全臺高山步道和山屋，還致力於建設山徑指標系統、捐贈人流計數器，以及協助興建熱門步道的生態廁所等，逐步實現其組織願景。

「雙向人員流量計數器」地籠開挖灌漿作業實況。（玉管處提供）

玉管處特別提到，山盟對於玉山園區的長期支持令人敬佩。除持續認養並維護園區內多條長程步道與山屋，本次再專案捐贈3組人流計數器，玉管處已於114年12月9日設置完成，分別設置於「南橫三山」－庫哈諾辛山、塔關山、關山嶺山步道的關鍵出入口。對於山盟以實際行動和資源積極支持國家公園的保育與管理工作，玉管處表達最誠摯的感謝之意。

人流計數器由一組紅外線感應技術的發射器和接收器組成，可精準記錄山徑上進出雙向的人流情況，提供即時數據。這些數據能夠反映不同時段和季節的人流壓力，為實施總量管制或分流管理提供科學依據，有效降低遊憩活動對高山脆弱生態的破壞。同時，根據各登山口的使用頻率，可更合理地分配資源，例如步道設施的維護、垃圾清運以及生態廁所的管理，確保設施的正常運作。

玉管處強調，透過數據驅動的管理模式，可掌握各出入口的人數流動，為遊憩區環境負荷和步道經營提供具體參考。這不僅有助於更有效地分配設施維護資源與優化管理措施，也能提升遊憩服務品質。同時，在平衡國家公園保育使命和滿足遊憩需求的基礎上，推動南橫三山環境與生態的永續發展。

