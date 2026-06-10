南橫公路又傳交通中斷！利稻路段坍方雙向不通

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最新消息，南橫公路又發生交通中斷，地點是在177K+700處利稻路段，時間是今（9日）清晨5點33分，因為邊坡坍方導致雙向不通，目前公路局全力搶通中。

坍方現場。 （圖／公路局提供）

公路局指出，目前南區養護工程分局關山工務段，已派遣廠商機具辦理搶災作業，預計今天上午9點以後可望恢復正常通行，最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統（https://bobe168.tw/）及利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）查詢即時路況，請用路人遵守管制規定。

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坍方現場。 （圖／公路局提供）

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