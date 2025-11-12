南橫公路向陽至利稻維持封路 利稻至初來解除預警性封閉

〔記者劉人瑋／台東報導〕台20線南橫公路台東縣海端鄉向陽至初來(149K+110～199K+000)路段受鳳凰颱風來襲影響，自11月11日辦理預警性封閉，經公路局南區養護工程分局關山工務段人員朝巡後發現，其中台20線150K+100、161K+000等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，台20線149K+110~171K+500(向陽至利稻)持續道路封閉。

另台20線171k+500至199k+000(利稻至初來)路段於今天上午6時30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。因前期颱風邊坡災害且土石鬆軟含水量高，抗災能力不足，且山區仍有間歇性雨勢，鬆軟土石易發生落石風險，關山工務段提醒用路人如非必要，不要進入山區以免發生危險。

