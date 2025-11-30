南橫公路埡口至向陽12/1全線通行 最新管制出爐

因丹娜絲颱風、薇帕颱風、0728豪雨、楊柳及樺加沙颱風災害重創南橫公路，南區養護工程分局表示，台20線南橫公路埡口至向陽路段，將於12月1日恢復全線通行。

南區養護工程分局發新聞稿表示，近期陸續完成局部路段災後修復及清整作業，再考量道路相對安全穩定，因此配合調整南橫公路管制通行作為，原封閉管制路段埡口至向陽 （37k~44k），將於114年12月1日上午7時開放通行，另本路段尚有多處邊坡及路面復建工程仍在施工中，請用路人務必遵守警告標誌牌面並減速慢行。

南區養護工程分局指出，因梅山口至向陽路段（0k~44k），其間有多處路段目前仍持續在積極修復中，且梅山口至埡口路段路面多處受損下陷，因災害位屬高海拔2400至2600公尺，路幅狹小，施工不易，影響施工推展，為考量行車安全及早完成復建工作。

南區養護工程分局表示，「台20線南橫公路梅山口至向陽路段」114年12月1日起暫時調整為每週星期二至星期四管制道路禁止通行；星期五至星期一開放通行，開放通行時間為每日上午7點至下午2點，且下午5點前必需離開本管制路段，後續將評估工程進度及安全可靠度再做滾動式檢討開放時間。

