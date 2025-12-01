南部中心／綜合報導

南橫公路七月受到豪雨和颱風重創，沿線多處路基流失、土石崩落，埡口至向陽路段封閉辦理災修工程，將近4個月搶修，終於在１２月１號恢復全線通車，不過前兩天，就有民眾拍下可愛的山豬率先闖關。山豬媽媽帶著好幾隻小山豬在南橫公路上狂奔，非常可愛。

南橫公路恢復"全線通車" 山豬母子搶先闖關萌翻

山豬媽媽帶著好幾隻小山豬在南橫公路奔跑。（圖／民視新聞）

大小山豬邁著小短腿在路上狂奔，好幾隻還時不時跑偏，模樣超級可愛。南橫公路1號恢復全線通車，沒想到前兩天，竟然有山豬已經率先闖關。只見山豬媽媽帶著好幾隻小山豬沿路衝刺，民眾也小心跟在後頭，紀錄這有趣的景象。網友笑稱山豬先是來測試公路安全性，也有網友關心會不會被抓來加菜。高雄市議員高忠德說，那其實不是山豬，那是飼養的豬，我們用可愛生動的影片，展示給大家，歡迎大家來到我們部落。

封閉四個月的南橫公路埡口向陽路，終於在12月1日恢復全線通行。（圖／民視新聞）

歷經颱風和728豪雨重創，造成南橫公路多處路基流失，梅山路段還出現大量土石崩落，埡口至向陽路段封閉將近4個月，調派重機具搶修，終於在12月1日恢復全線通行，高雄台東間的交通也終於再度串接。儘管開放全線通行，但沿線仍有工程持續施工，梅山口至向陽路段暫時只開放每周五至周一通行，下午5時前就需要離開。公路局將視情況滾動調整通行規定。

原文出處：南橫公路恢復"全線通車" 山豬母子搶先闖關萌翻

