南橫公路春節假期擴大開放 梅山口到向陽段取消週二三四禁行管制

〔記者黃明堂／台東報導〕為了讓民眾在115年度長達9天的春節連假中，能更彈性地規劃南橫公路旅遊行程，公路局特別調整了南橫公路台20臨105線(梅山口至向陽路段)的交通管制措施。原本常態性於每週二、三、四實施的禁行規定，將在2月14日至2月22日春節期間全面取消，開放用路人通行。

在連假開放期間，每日進入管制路段的時間為上午7點至下午2點，並須於下午5點前離開。春節假期結束後，自2月23日起則會恢復原有的每週三日管制模式。

公路局南分局表示，台20臨105線0K~44K(南橫公路)梅山口至向陽路段，現為每週星期二、三、四道路管制禁止通行，禁止一般用路人進入，自實施以來多數民眾都能體諒南橫公路需要適度管制休養生息，讓南橫走得更遠。雖然春節假期放寬通行限制，但公路局提醒，山區氣候多變，若遇下雨或濃霧影響行車視距，建議民眾應審慎評估行程，盡量避免入山以確保安全。用路人行經此路段時，應隨時留意道路兩側的資訊看板及警廣廣播，並提防偶發性的落石情況。此外，呼籲遊客在親近大自然的同時，務必帶走垃圾，共同維護南橫珍貴的山林環境。

建議民眾上山前先下載「幸福公路APP」，或前往公路局即時資訊服務網查詢最新路況與管制詳情。提前做好準備，才能在享受南橫美景的同時，兼顧行車平安與旅遊品質。

