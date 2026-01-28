南橫公路瓦筏哈橋通車！桃源區交通迎新里程碑

台20線南橫公路「瓦筏哈橋」28日舉行通車祈福典禮並正式開放通行，象徵南橫公路災後重建邁入重要里程碑；圖為交通部長陳世凱（左三）及高市府祕書長賴添貴（右二）剪綵後於橋名牌前合影。（公路局甲仙工務段提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市桃源區重要交通命脈再添關鍵里程碑！台20線南橫公路「瓦筏哈橋」今（28）日下午舉行通車祈福典禮，並於儀式後正式開放通行，宣告南橫公路災後重建邁入重要階段，大幅改善桃源區部落交通與南橫旅遊動線。

公路局指出，南橫公路是桃源區對外聯絡的主要幹道，98年莫拉克颱風重創後，勤和里至復興里路段因荖濃溪與支流交互影響，水文地質極不穩定，長期仰賴河床便道維持通行，並屢因豪雨或災害被迫封閉。為提升道路安全與韌性，公路局於106年完成勤和至復興中期道路計畫，打造約5公里耐洪路廊，並設置明霸克露橋及班順努安橋兩座簡易鋼橋，支撐部落基本通行需求。

其中，明霸克露橋位於荖濃溪河床變化最劇烈區段，110年盧碧颱風引發玉穗溪土石流，造成5跨橋梁流失，113年凱米颱風再度沖毀剩餘橋跨，嚴重衝擊居民出入與南橫旅遊交通。公路局隨即啟動新橋規劃，決定跨越玉穗溪，興建更具耐災能力的永久性橋梁。

公路局表示，瓦筏哈橋施工期間需面對荖濃溪劇烈河床變化，以及布唐布納斯溪、玉穗溪頻繁土石流的高度風險，施工團隊在確保人員安全前提下，搶通溪床維生便道、修復鋼便橋，並嚴守「便道可斷、機具可毀、人命不可有損」原則，工程品質與安全表現獲得肯定，並於113年榮獲金安獎佳作，新橋順利於今年1月27日完工。

新橋命名為「瓦筏哈橋（Uavaha）」，為布農族語，意指「有鹿角群聚的地方」，源自玉穗溪一帶過去為水鹿棲息地，兼具文化與生態意涵，名稱經勤和里部落會議決議後，送桃源區公所核定。

橋梁全長280公尺，採3跨連續梁橋設計，主跨達130公尺，成功避開玉穗溪土石流主河道；並銜接於114年底完成、長約1公里的便道抬升工程，道路高度提高超過20公尺，有效避開荖濃溪與布唐布納斯溪不穩定河床，大幅提升南橫公路整體防災韌性。

今日通車祈福典禮由桃源區勤和部落以傳統八部合音向天神祈福，祈求工程圓滿、人車往來平安。公路局強調，瓦筏哈橋的啟用，象徵南橫公路災後修復完成中期階段性目標，未來將持續推動後續工程，確保山區交通安全穩定，促進部落生活與觀光發展。

