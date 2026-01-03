南橫公路結冰！公路局預警封閉「這些區域」

即時中心／温芸萱報導

受強烈冷氣團影響，南橫公路東段台20臨105線多處路段出現路面結冰，公路局關山工務段今（3）日上午7時起，預警性封閉37K至44K（埡口至向陽）路段，以避免車輛打滑或交通事故。東端台20線149K至203K（初來至利稻）及西端0K至37K（梅山口至埡口）仍開放通行，並於37K埡口設保全管制。

交通部公路局今日發布公告，受強烈冷氣團影響，南橫公路東段台20臨105線多處路段出現路面結冰情形，為避免車輛打滑及交通事故發生，已實施預警性封路措施。

公路局表示，受低溫影響，台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽）路段今晨發現路面結冰，本分局關山工務段於上午7時起，封閉台20臨105線37K至44K（埡口至向陽）路段，後續將視天候狀況及巡查道路安全情形，再行評估是否開放通行。

目前現場已完成交通維持措施，東端開放台20線149K至203K（初來至利稻）通行，西端則開放台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），並於37K埡口設置保全人員進行管制，禁止車輛進入封閉路段。

公路局提醒，近期山區天氣變化大，民眾如有上山計畫，務必事先查詢最新道路管制資訊及路況；若遇降雨或濃霧，恐影響行車視距，呼籲用路人審慎評估氣候條件，非必要情況下盡量避免上山行駛，以確保行車安全。

受強烈冷氣團影響，南橫公路東段台20臨105線多處路段出現路面結冰情形。（圖／翻攝自公路局官網）

