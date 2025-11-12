南橫向陽至利稻維持封閉 利稻至初來開放通行

（中央社記者盧太城台東縣12日電）公路局關山工務段今天公告，台20線149K+110至171k+500（南橫公路向陽至利稻）路段因致災仍維持封閉，171k+500至199k+000（利稻至初來）路段於上午6時30分解除預警性封閉。

交通部公路局南區養護工程分局關山工務段表示，台20線南橫公路海端鄉向陽至利稻路段於11日預警性封閉，關山工務段人員今天朝巡後發現，150K+100、161K+000兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，向陽至利稻持續道路封閉。

利稻至初來路段於今天上午6時30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。山區仍有間歇性雨勢，鬆軟土石易發生落石風險，請用路人非必要不要進入山區，以免發生危險。（編輯：管中維）1141112