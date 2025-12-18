南橫向陽路段施工 雙向機動交管2個月

（中央社記者盧太城台東縣18日電）南橫公路向陽路段因邊坡工程，今天起至明年2月28日雙向機動管制，管制時間15至20分鐘，中午12時至下午1時和下午5時後不管制。

公路局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，台20線157K+000及159K+200（南橫公路向陽路段）從今天起至115年2月28日進行上邊坡硬鋼線網護坡工程，將實施機動交通管制。

機動交管時段為上午8時至中午12時及下午1時至下午5時，管制時間15至20分鐘。中午12時至下午1時及下午5時至隔日上午8時不管制，連假或配合公路局疏運計畫時不予管制。

林進芳表示，如遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

林進芳呼籲，管制期間請用路民眾遵照交通指揮人員之管制與引導，管制及放行時段後續將依現場施工狀況滾動調整，以提供用路人更佳行車品質。（編輯：李錫璋）1141218