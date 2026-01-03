南橫埡口至向陽段路面結冰清理完成 恢復通行

財經中心／陳孟暄 戴亞倫 台北報導迎來2026年，姜太公道場公布馬年國運籤，籤詩象徵火運能量旺盛，點出台灣政局恐迎來轉折，不只牽動2026大選、內閣動向，更表示兩岸應以和平共榮為主軸，今年不會開戰。姜太公道場主席 羅世新：「2026年，中華民國115年，所謂的赤馬紅羊年，火運年」。姜太公道場公布馬年國運籤，籤詩為「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，象徵局勢多變，也點出國內政局將迎來重要轉折。馬年國運籤出爐！ 政局轉折年、團結成關鍵。(圖／民視財經網)民眾：「每個人都想要掌權，蔣萬安也好，陳其邁也好，當然我是覺得說政黨輪替，對百姓是比較好」。民眾：「團結一點當然比較好啊，就是我覺得有一些政策，可能藍得不錯，可能綠的不錯，我比較支持能做事的人」。不管誰執政，民眾說， 重點是要為國家做事，尤其2026九合一大選，朝野全面備戰， 卦象顯示，執政團隊恐出現內閣調整，施政態度將轉向，尊重立法院通過的多項法案，民進黨整體運勢轉強，其中，宜蘭、新竹、彰化三縣與嘉義市成為高度關鍵戰區，不排除縣市長有機會"藍天變綠地"，卦象同時點出, 陳其邁與蔣萬安，為藍綠陣營新世代的重要代表人物。馬年國運籤出爐！ 政局轉折年、團結成關鍵。(圖／民視財經網)民眾：「政策改善(希望)金錢方面，就是會互相爭啊，但是就是沒爭出什麼結果，什麼時候會團結合作，可能大難臨頭的時候吧」。姜太公道場主席 羅世新：「呼籲朝野政黨必須休止休兵、停止鬥爭，在財劃法或年金改革，能夠協商，副署過關，藍白也必須為了國家安全，保護台灣，這樣台灣民眾可以安居樂業，國泰民安。」。民眾最擔心兩岸是否爆發戰爭，就希望國泰民安，姜太公卦示也指出，2026年兩岸不會開戰，應以和平共榮為主軸，共同發展經濟，強化國家韌性。原文出處：馬年國運籤出爐！ 政局轉折年、團結成關鍵 更多民視新聞報導「譴責中軍演」提案遭封殺 黃益中揭「今昔對比」怒嗆藍白願意保家衛國嗎？民調：泛綠支持者多數願上戰場 藍白竟不到1成陪同賴總統參訪陳定南基金會 林國漳：盼延續清廉勤政精神

民視財經網影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話