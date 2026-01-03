南橫埡口至向陽段路面結冰清理完成 恢復通行

其他人也在看
日本主播＋企業社長同步開講 義守應日系打造跨國職場模擬課
義守大學應用日語系寒假職場課程 翻轉學習實戰日本企業經驗 【記者 王苡蘋／高雄 報導】寒假即將到來，義守大學應台灣好報 ・ 14 小時前 ・ 1
台61線南下八里路段 今晚8點起至1/9部分時段施工管制
交通部公路局北區養護工程分局指出，中和工務段預計於今（2）日至9日的每天夜間8點至隔日上午6點止，封閉台61線南下3K主線車道辦理光纜附掛施工，工程遇雨順延，屆時請用路人改走4A八里二匝道接臨港大道續行台61線替代道路。北區分局補充，掌握路況可利用公路局省道即時交通資訊網查詢，或撥02-868751自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
徐巧芯大姑丈夫百萬籌不出！ 杜秉澄改以50萬「現金＋人保」重獲自由
國民黨立委徐巧芯的大姑劉向婕、杜秉澄夫婦，因以虛擬貨幣為詐騙集團洗錢2289萬元，被台北地院重判10年與15年，高等法院於去（2025）年12月5日開庭後，裁定兩人可以交保。劉向婕去年籌到80萬元成功台視新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
民調：南韓人對中國友善度大減 僅12.9%有好感
（中央社首爾2日綜合外電報導）南韓「朝鮮日報」和首爾大學近日進行的「國民意識調查」結果顯示，對中國抱持好感的南韓受訪者比例只有12.9%，比起2015年調查時的23.1%，跌幅將近一半。中央社 ・ 17 小時前 ・ 2
27歲男開賓士肇事…撞掉下巴！他「拒絕毒測」遭重罰＋吊銷駕照、扣牌
新北市三重區昨晚（2日）發生嚴重車禍，有男子駕駛賓士轎車不明原因衝撞前方待轉的車輛，造成車輛嚴重毀損，車內乘客輕傷送醫，初步了解，雙方都無酒駕，但肇事的男子「拒絕毒測」被「道路交通管理處罰條例」第35條第4項規定處18萬元罰鍰，並吊銷駕駛執照，當場移置保管該車輛，同時依35條第九項規定吊扣該車號牌。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
國運籤出爐! 政局轉折年、團結成關鍵
財經中心／陳孟暄 戴亞倫 台北報導迎來2026年，姜太公道場公布馬年國運籤，籤詩象徵火運能量旺盛，點出台灣政局恐迎來轉折，不只牽動2026大選、內閣動向，更表示兩岸應以和平共榮為主軸，今年不會開戰。姜太公道場主席 羅世新：「2026年，中華民國115年，所謂的赤馬紅羊年，火運年」。姜太公道場公布馬年國運籤，籤詩為「止止止，有終有始，似月如花，守成而已。」火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，象徵局勢多變，也點出國內政局將迎來重要轉折。馬年國運籤出爐！ 政局轉折年、團結成關鍵。(圖／民視財經網)民眾：「每個人都想要掌權，蔣萬安也好，陳其邁也好，當然我是覺得說政黨輪替，對百姓是比較好」。民眾：「團結一點當然比較好啊，就是我覺得有一些政策，可能藍得不錯，可能綠的不錯，我比較支持能做事的人」。不管誰執政，民眾說， 重點是要為國家做事，尤其2026九合一大選，朝野全面備戰， 卦象顯示，執政團隊恐出現內閣調整，施政態度將轉向，尊重立法院通過的多項法案，民進黨整體運勢轉強，其中，宜蘭、新竹、彰化三縣與嘉義市成為高度關鍵戰區，不排除縣市長有機會"藍天變綠地"，卦象同時點出, 陳其邁與蔣萬安，為藍綠陣營新世代的重要代表人物。馬年國運籤出爐！ 政局轉折年、團結成關鍵。(圖／民視財經網)民眾：「政策改善(希望)金錢方面，就是會互相爭啊，但是就是沒爭出什麼結果，什麼時候會團結合作，可能大難臨頭的時候吧」。姜太公道場主席 羅世新：「呼籲朝野政黨必須休止休兵、停止鬥爭，在財劃法或年金改革，能夠協商，副署過關，藍白也必須為了國家安全，保護台灣，這樣台灣民眾可以安居樂業，國泰民安。」。民眾最擔心兩岸是否爆發戰爭，就希望國泰民安，姜太公卦示也指出，2026年兩岸不會開戰，應以和平共榮為主軸，共同發展經濟，強化國家韌性。原文出處：馬年國運籤出爐！ 政局轉折年、團結成關鍵 更多民視新聞報導「譴責中軍演」提案遭封殺 黃益中揭「今昔對比」怒嗆藍白願意保家衛國嗎？民調：泛綠支持者多數願上戰場 藍白竟不到1成陪同賴總統參訪陳定南基金會 林國漳：盼延續清廉勤政精神民視財經網影音 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
彰化孝子郵差遭路樹壓死！母痛哭控訴：只國賠146萬
彰化芬園鄉的49歲郵差孫姓男子在2024年4月26日執勤時，不幸遭到倒塌的路樹壓死。他的80歲母親隨後向交通部公路局提出國賠訴訟，要求321萬元賠償。台中地院最終判決公路局需賠償146萬2808元，這一金額令孫母感到非常不滿，並表示「真的太少了」。她在接受訪問時淚流滿面，認為兒子的死是冤屈，並計劃與子女討論是否上訴。中天新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
畢書盡遭控忘恩負義！父老友大字報轟「狼心狗肺」挨告 判決出爐
男星畢書盡父親之友鍾聰雄，指控畢「忘恩負義」，並連續三天在北市街頭張貼大字報，怒罵畢書盡「狼心狗肺」、「厚顏無恥」等語外，還爆出他喝酒鬧事、鬧離婚而遭到提告。台北地方法院審理認為，鍾男無法舉證言論真偽，一審依3個散布文字誹謗罪，判處鍾男拘役120日，得易科罰金12萬元。全案可再上訴。自由時報 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
回顧2025年「什麼最難忘」？大票網友點名一事：讓人感動
今（2日）迎開工日，不少民眾還在收心階段，除了展望新的一年之外，有網友也好奇其他網友對過去一年的最深刻的回憶，「回顧2025年什麼事讓大家最難忘？」引發許多網友討論，其中不少網友提到花蓮馬太鞍溪的堰塞湖發生溢流時，不少熱心志工主動前往災區幫忙。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 23 小時前 ・ 14
太子集團洗錢案 在台主嫌王昱棠延長羈押2月
（中央社記者林長順台北3日電）台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，去年11月間聲請羈押禁見在台主嫌王昱棠、辜姓女主管、邱姓、李姓被告獲准。檢察官聲請延長羈押，台北地方法院昨天深夜裁定4人延押2個月。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
補發SIM卡「得先跑警局.拿出證明資料」？ NCC新政策挨批擾民
為了打擊詐騙，NCC在去年9月，實施換補SIM卡的新措施，被外界稱為史上最嚴格。如果民眾的舊卡遺失，除了雙證件之外，還必須拿出證明資料，才能辦理，更傳出有電信業者，要求民眾先到警局報案，取得報案證明後...華視 ・ 2 小時前 ・ 1
凍到路面結冰！ 南橫埡口至向陽預警性封路
因強烈冷氣團影響，造成南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽）發生路面結冰、發生交通事故，公路局今早實施預警性封路。公路局南區養護工程分局表示，為避免交通因路面結冰而導致車輛打滑或其他交通意外發生，分局關山工務段已於1月3日上午7時預警性封閉台20臨105線3自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
發展文化觀光！ 朴子市推動劃設歷史人文風貌街區
嘉義縣朴子市有東石郡役所、配天宮、朴子配水塔、嘉藝點水道頭文創聚落等多處古蹟文化景點，具有文化觀光潛力，嘉義縣文化觀光局將於1月9日下午2點在朴子市公所2樓會議室辦理「朴子市歷史人文風貌街區劃設地方說明會」，現場將說明規劃方向，並開放居民與各界表達意見。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹
台東跨年封神卻遭疑「標案黑幕」？ 網怒：少侮辱張惠妹EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 96
雲林火災發生前三名原因曝光！消防局將電器安全使用原則向下扎根
雲林縣消防局統計分析，去年度火災發生原因前三名分別為電氣設備因素、菸蒂及遺留火種。為降低火災造成的傷亡，並強化民眾對用電安全，更將知識向下扎根，消防局到麥寮國小舉辦宣導，特別針對電器安全使用須知傳授給學童，盼提升學生們防火意識。消防局表示，據內政部消防署建築物火災統計，電氣因素依然位居首位，而爐火烹自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
路面凍到結冰！ 南橫公路埡口至向陽「預警性封閉」
公路局南區養護工程分局今（3）日表示，由於南橫公路東段台20臨105線37K+300、37K+400及40K（埡口至向陽）路面結冰，因此今天上午7時預警性封閉。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 1
他出生40天被棄養！回原生家庭被父趕出家門 現況曝光當老闆翻身
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導創作歌手歐陽樂邀台語歌后甲子慧，推出首支單曲〈心愛的你甘知〉，道出坎坷身世，原來他出生40天即被家人棄養，在育幼院長...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 1
南橫公路埡口至向陽段道路結冰 預警性封閉
（中央社記者張祈台東縣3日電）強烈冷氣團影響，南橫公路東段埡口至向陽段（台20臨105線37公里處至44公里處）路面結冰，公路局南區養護工程分局上午7時起預警性封閉。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
助身障者旅行！ 屏東旅遊復康巴士年逾2000人次使用
對許多身心障礙者而言，出門旅行從來不是說走就走那麼容易，屏東縣政府推動「旅遊復康巴士」，幫身障朋友克服出遊難題，提供從家門一路接送至旅遊景點的無障礙交通服務，身障者還可以依自身狀況規畫行程，深受歡迎，最近3年累計服務身障者及陪同者6500人次，平均一年超過2000人次使用，成為全台唯一提供身障旅遊服自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
合歡山積雪融 台14甲線、台8線今上午7點恢復通行
強烈冷氣團發威，全台急凍，公路局昨（2日）下午5點封閉台14甲線18K翠峰至41.5K大禹嶺及台8線107K至110K大禹嶺路段，今天清晨派員檢視路況正常，7時許解除管制恢復通行，惟仍請用路人上山小心行駛並注意沿線交維警示措施，且做好保暖措施，避免行車意外及高山症發作。自由時報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話