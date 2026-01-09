南橫大關山隧道飄雪霰 嘉明湖步道銀白覆蓋

（中央社記者盧太城台東縣9日電）台東山區持續飄雪和冰霰，從海拔2722公尺的南橫大關山隧道開始出現冰霰，嘉明湖步道從向陽山屋到嘉明湖呈現銀白世界，部分地區積雪超過10公分。林保署提醒山友注意安全。

嘉明湖熊出沒團隊接受中央社記者電話訪問表示，嘉明湖步道這2天間歇性飄雪和下冰霰，從向陽山屋至嘉明湖一片銀白世界，有些地方積雪超過10公分，今天中午仍持續飄雪。

台東縣警察局關山分局表示，海拔2722公尺的南橫大關山隧道台東端出口平台，上午10時過後也開始飄下冰霰和雪，不過因偶而飄雨，尚未出現積雪。

農業部林業及自然保育署台東分署表示，嘉明湖國家步道從8日清晨開始降雪，步道多處結冰，提醒山友，嘉明湖國家步道分級已提升至第6級，雪季期間登山，請做好禦寒，評估攜帶雪地三寶冰爪、冰斧及頭盔，並應事前熟稔使用方式。

此外，太陽眼鏡、綁腿、手套不可少，並注意自身身體狀況，做好負責任登山，保護好自己也保護環境與他人。嘉明湖山屋、向陽山屋都有配置管理員，必要時可請其協助。另提醒欲前往南橫公路、向陽山區的民眾，山區天氣濕冷，也請留意南橫公路最新路況及注意行車安全。（編輯：黃世雅）1150109