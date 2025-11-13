南橫新武路段落石阻斷道路 預計上午9時搶通

其他人也在看
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 20 小時前
Nissan預測小型四門房車將再掀熱潮 2026 Sentra成關鍵推手
在SUV當道的今日車市中，Nissan卻看見了另一股潛在的逆勢潮流，小型四門房車（Compact Sedan）有望再次崛起。根據Nissan近期的市場研究，隨著消費者對於「經濟實惠」的用車需求日益強烈，小型房車的銷售預期將在2026年迎來明顯成長，並於後續數年保持穩定增長。這項趨勢轉變背後，不僅涉及產品整併、車款減少，還包含年輕一代對跨界車（Crossover）的審美疲勞。Nissan認為小型四門房車即將回到市場主流，而Sentra將會帶起這個轉變的趨勢。以往世代對於家庭旅行車、廂型車的排斥，如今正反映在新一代對SUV的抗拒。許多年輕消費者開始選擇更緊湊、更容易停車的傳統三廂房車，作為與父母不同的用車宣言。此外，市調也指出，平均新車售價已突破51,000美元（約台幣158.3萬元），五年內漲幅超過25%，而約有40%的年輕上班族是「月光族」，無力負擔昂貴的休旅車款，促使他們重新關注價格親民的小型車。 面對這波潛在的市場需求，Nissan推出全新2026年式Sentra，期望以實惠價格和豐富配備搶攻市場。新一代Sentra起價僅22,400美元（約台幣69.5萬元），高階SL車型配置如Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，並於20時減弱為熱帶性低氣壓，氣象署已解除颱風警報。而氣象署提醒，12日晚至13日北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮台視新聞網 ・ 9 小時前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
自動駕駛交通革命 第四個「白燈」有望終結紅綠燈困局
自從紅綠燈誕生以來，交通號誌系統已超過百年未曾有重大變革，不過來自北卡羅來納州立大學的研究團隊，近期提出了一項突破性的交通理念，在現行的紅、黃、綠三色號誌外，新增第四個「白燈」，以配合自動駕駛車輛的普及，藉此實現更高效率的交叉路口管理。來自北卡羅來納州立大學的研究團隊，近期提出了一項突破性的交通理念，在現行的紅、黃、綠三色號誌外，新增第四個「白燈」，藉此實現更高效率的交叉路口管理。根據該研究，「白燈」並非全面取代現有號誌，而是在自駕車比例達到一定程度時才會啟動。當交叉路口內的連網自動駕駛車輛達到臨界數量時，將進入「白燈階段」，由這些自駕車根據即時數據進行交通協調。這些車輛將扮演移動式交通指揮官角色，分析整體車流，優化行進路徑與時機，減少停等與擁塞。對於人類駕駛者來說，「白燈」則代表「跟著前車走」。如此設計不僅簡化駕駛指令，也可確保在混合車流中保持秩序與效率。 根據模擬結果，當「白燈系統」啟動後，交通號誌延遲時間可減少3.2%至94%，整體運輸效率最多提升達98.9%。研究作者Ali Hajbabaie表示，這種基於車輛計算能力的分散式協調機制，不僅能減少交通壅塞，還能避免不必要的停車與Carture 車勢文化 ・ 22 小時前
鳳凰颱風來襲！泡水車三等級曝光，第3種慘到沒救
鳳凰颱風挾帶強風豪雨全面來襲，不僅引發各地積水災情，車主們最怕的「泡水車」問題也再度浮上檯面。許多民眾心疼愛車被泡在雨裡，卻不清楚損害程度該怎麼判斷。中古車業者Eason提醒，其實泡水車也有分等級，從輕度到重度，影響大不同，修不好甚至會變成一顆不定時炸彈。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
颱風改全自由座擠爆 高鐵乘客「夾門.捶車廂」
颱風攪亂高鐵！通勤族怒：等超過一小時才上車 鳳凰颱風影響高鐵營運，今日全面改為每小時三班自由座列車，導致桃園站大排長龍，有乘客等候超過一小時才能上車，甚至被車門夾到也要硬擠！還有人因無法上車憤而捶打車廂，場面混亂。高鐵坦言，因延誤未滿5分鐘，無法提供延誤證明，讓許多月票族怒吼只能請假。高鐵已於傍晚增開南下列車，盼能紓解人潮。TVBS新聞網 ・ 7 小時前
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！
手排本田Honda Odyssey套上Type R引擎爆發550匹馬力！改裝廠懂熱血爸爸們！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
雙11搶優惠? 保時捷休旅車法拍!男子以72萬元得標
社會中心／李育翰 台東報導不少民眾在雙11網購搶優惠，也有人參加行政執行署的拍賣，搶低價名車。毒販持有的保時捷休旅車，新車價要400多萬，起標價只要70萬，吸引三組人競標，最後由一名男子以72萬元得標。只不過，因為花蓮停班，無法以匯款方式結清，只好到處湊現金，好不容易才把車帶回家。民視 ・ 14 小時前
2026 Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport試駕 這次真的是跑格化上身！
數年前接觸舊款Toyota Corolla Cross Hybrid GR Sport之時，專屬的外觀、內裝套件，加上針對操控面的少許調整，要說它是運動化車款肯定是毫無疑問，但真要刁難起來也確實少了一味...少了哪一味？我會說是更加完整的跑格設定！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 38 分鐘前
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！
MV Agusta Brutale Serie Oro全球限量300台，這是台灣不允許上路的夢幻逸品！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
Suzuki 越野輕休旅 Jimny 改頭換臉展新意！專屬配件強化粗獷戶外氣息
Suzuki 今年 10 月在日本為入門越野休旅 Jimny 車系進行年式更新，透過配備升級來提升戰力，而擁有豐富 K-Car 輕型車改裝經驗的 Fusion from Spiegel 也順勢推出 Jimny 專屬升級套件，進一步強化 Suzuki 越野輕休旅的粗獷魅力。自由時報汽車頻道 ・ 15 小時前
鳳凰颱風釀大雨！台鐵「倒退嚕」回原站 旅客冒雨改搭客運
鳳凰颱風重創北台灣交通，造成台鐵北迴線中斷、航班停飛，旅客行程大受影響！花蓮北上自強號列車被迫在礁溪、南澳站折返，乘客們冒雨步行15分鐘至轉運站轉搭客運，「全身濕透」怨聲載道。一名旅客抱怨：「台鐵應該說清楚狀況，為行動不便的人叫計程車，而不是讓所有人步行。」航空交通也遭殃，聯合航空從東京返高雄班機宣布停飛，旅客眼睜睜看著行李被運下，卻得不到退費或安置。立榮、華信12日國內線全面停飛，颱風攪亂交通，旅客叫苦連天！TVBS新聞網 ・ 1 天前
颱風鳳凰來襲 高雄下午風雨轉強 百貨公司提前打烊
颱風鳳凰來襲，高雄市今天停止上班、上課，市區上午幾乎無風無雨，百貨公司擠滿人潮，但下午開始部分區域雨勢漸大，漢神巨蛋、夢時代等陸續宣布營業至下午5時30分。高雄市長陳其邁呼籲民眾不要掉以輕心，預計下半天風雨轉強，請民眾做好防颱準備。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 16 小時前
花蓮馬太鞍溪水暴漲 洪水淹沒萬榮鄉明利村部分房舍 擬擴大撤離範圍
颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響引進豪雨，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，今天上午持續降雨，明利村長林萬成表示，今天上午發現水量比昨天更大，至少成長10倍，範圍也更廣。萬榮鄉公所表示，不排除擴大明利村預警性撤離範圍。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
賴總統喊話韓國瑜應聲援沈伯洋 藍白批情勒
中國大陸以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，大陸官媒央視更播出「起底台獨沈伯洋」影片，宣稱要對沈伯洋展開全球...聯合新聞網 ・ 1 天前
清水警突襲臨港路「環警監」夜間稽查 2車秒吞3600罰單
為嚇阻改裝車輛夜間產生高分貝噪音歪風，台中市警局清水分局12日公布，首次於梧棲區臨港路3段夜間實施「環保局、警察局、監理站」聯合稽查結果，針對行經疑似改裝排氣管車輛實施攔查，共攔檢4輛汽車、3輛機車，其中2輛汽車改裝排氣管檢驗不合格，已依《噪音管制法》告發，分別處3600元罰鍰。中時新聞網 ・ 22 小時前
【試駕】試完BMW M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition反而陷入選擇困難
BMW 220 Gran Coupé M Racing Edition是同時具備運動與實用兩種特性，而日前試駕M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則是在此基礎提供更強大的性能和出色操控，但也因此試完後卻陷入選擇障礙。220 Gran Coupé是同時兼具帥氣和實用的車款，即便動力僅有156hp/24.5kgm，但用於日常或是偶而小熱血其實相當夠用，而日前試駕的M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition則在此基礎搭載更強大的引擎動力和四輪驅動，當然整體表現也帶來更暢快的操駕感受，只不過在試駕過後卻陷入兩難。 由於220 Gran Coupé M Racing Edition在外觀方面也有配備黑色高光澤外觀套件、燻黑造型頭燈、M擾流尾翼的M Sport套件，因此整體性能氣息和M235 xDrive Gran Coupé Racing Edition相當，差異之處僅在於M235 xDrive Gran Coupé多了水箱護罩M銘牌、M雙肋型後視鏡、M複合式煞車套件及19吋輪圈。M235 xDrive Gran CoupéCarture 車勢文化 ・ 1 天前
福特CEO坦言：拆解特斯拉、中國電動車後才知道落後這麼多
據《商業內幕》周二 (11 日) 報導，福特 (F-US) 執行長法利 (Jim Farley) 在拆解特斯拉 Model 3 與中國電動車後大感震撼，他對這些競爭者的領先程度感到震驚，這促使他全面改革福特。鉅亨網 ・ 1 天前