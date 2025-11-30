南橫明起全線暢通！ 禁止通行日每周2天增加至3天

今夏受0728豪雨及多個颱風影響，南橫公路高雄台東兩地交通受阻，遊客4個月無法貫穿東西兩端。公路局宣布，明天（12月1日）起全線開通。值得注意的是，高雄梅山口至向陽路段原本僅每周二、周四不開放通行，一周可通行5天，考量修復工程需求， 明天起周三也不可通行，每周僅周五至隔周周一共4天可通行。

0728豪雨重創南橫高雄梅山口以上道路，今年8月起僅間斷開放在地居民醫療聯外通行及民生物資運輸補給等緊急需求通行。後續又遇上樺加沙颱風，台東山區降下逾千毫米超大豪雨，南橫189公里新武路段出現60公尺路基缺口災害，利稻村及霧鹿村一度成孤島，停電多日。

公路局南分局指出，受丹娜絲、薇帕、 0728豪雨、楊柳及樺加沙颱風影響，南橫梅山口至向陽路段44公里因災修道路封閉。局部路段災後修復及清整作業陸續完成，埡口至向陽（台20臨105線37K至44K）將於12月1日上午7時開放通行。

此外，南橫公路曾因八八風災中斷13年，考量長期修復需求，2022年4月30日起採取有條件復通，每周二、周四禁止一般車輛通行。

南分局指出，梅山口至向陽仍有多處路段持續修復中，且梅山口至埡口多處受損下陷，災害位處海拔2400至2600公尺，路幅狹小施工不易。考量行車安全及復建工作，梅山口至向陽路段自2025年12月1日起暫時調整為每周二至周四禁止通行、周五至周一開放通行，時間為每日上午7時至下午2時，下午5點前必須離開。

甲仙工務段長鄭敏華說，南橫高雄、台東兩地仍有多處工程施工中，明天起每周通行5日減為4日，實施多久無法評估，再視施工情況滾動檢討，民眾經過工區一定要遵照通行速限小心通行。

