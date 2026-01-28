南橫明霸克露橋斥資6億重生 改名「瓦筏哈橋」今正式通車

28日下午4時一到，車輛行駛在這座取名為瓦筏哈的新橋，往來桃源區復興、拉芙蘭、梅山的居民，從今以後開車不用在泥濘便道上顛簸；部落居民更開心，往來東部也會增加便利性，還有機會帶動更多遊客造訪。

高市桃源區居民曾先生說，「方便很多呀。因為之前還要走那個泥巴路呀，它們是那種就是完全都是泥巴，車子有時候會卡住。」

高市桃源區居民杜先生表示，「全台灣的或是全世界，想來台灣走南橫公路這邊玩的人，都能夠順利到台東，順利從台東到我們高雄這邊。」

台20線南橫公路在莫拉克風災時受創嚴重，尤其桃源區勤和里至復興里路段，政府在2017年興建明霸克露橋串連桃源區後山3里；但5年前颱風引發土石流，沖毀大部分橋梁，3年前又有颱風讓其餘橋跨流失。當地居民多年來只能仰賴路況較差的便道，每逢雨季交通就可能中斷成為孤島。

高雄市桃源國中輔導主任林潔玟認為，「下雨的時候就會非常危險。那如果有這樣安全的橋，我們就不用這麼擔心，只要一下雨我們就不用那麼擔心說，要馬上、上面的學生就要用線上的課程。」

無黨籍高雄市議員高忠德指出，「我們要思考一個問題，它在今（2026）年是不是可以在汛期期間的時候可以抗拒的能力有沒有到？這是一種考驗，其實我在心情上來講，也是有點忐忑不安。」

瓦筏哈橋通車，全長280公尺，主跨130公尺大跨距，避開玉穗溪主河道不穩定的土石流區域，也銜接先前完成的便道抬升工程，將道路提高超過20公尺，強化道路韌性。地方也希望新橋梁改名後帶來好運，往後都能順順利利。