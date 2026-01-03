南橫東段結冰！台20線埡口至向陽緊急封閉 相關管制一次看

南橫公路東段路面結冰，工務段預警性封閉。（關山工務段提供／蔡旻妤台東傳真）

受強烈冷氣團影響，南橫公路東段多處路面出現結冰情形，為避免車輛打滑釀成事故，關山工務段今（3）日上午7時起，預警性封閉台20臨105線埡口至向陽路段，後續將視天候及道路巡查結果再行開放。

關山工務段指出，南橫公路東段台20臨105線37K＋300、37K＋400及40K（埡口至向陽）因低溫出現路面結冰狀況，考量行車安全，已封閉台20臨105線37K至44K路段，並於埡口端設置管制點，禁止車輛通行。

目前交通管制範圍為：東端開放台20線149K至203K（初來至利稻），西端開放台20臨105線0K至37K（梅山口至埡口），埡口往向陽方向則全面禁止通行，現場已完成交通維持設施佈設。

關山工務段提醒，山區氣候變化快速，低溫、降雨或濃霧皆可能影響行車視距與路況安全，呼籲民眾上山前務必先查詢道路管制資訊並評估天候狀況，若遇不佳天候，建議避免進入山區行駛。

