南橫栗園路段12/29起交管 每日4時段開放通行

（中央社記者盧太城台東縣27日電）南橫公路台東栗園路段因邊坡工程，從29日起至明年4月2日每日上午8時至下午5時交管，期間3時段放行，下午5時過後不管制。

公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，台東縣海端鄉台20線161K+100路段 （南橫公路栗園路段）進行機械刷坡工程，以提升道路通行安全。考量用路人通行安全及兼具工程效益，預定自29日 （一）至115年4月2日 （四），每週一至週日早上8時至下午5時10分實施道路雙向管制。

上午9時40分至10時30分、中午12時至下午1時、下午2時40分至3時30分、下午5時至隔日上午8時不管制。

林進芳表示，除了上述管制時間外，遇連假或配合公路局疏運計畫時不予管制。如遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，請通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

他提醒有意上山遊客事先查詢道路管制時間與山區路況，若下雨會有濃霧現象影響行車視距，呼籲用路人上山之前務必評估氣候狀況，如遇下雨或濃霧天候盡量避免上山。（編輯：李亨山）1141227