南橫灑水車不慎滑落邊坡！ 民眾行經直擊嚇壞尖叫

高雄桃源區，南橫台20線，明壩克露橋臨時便道，正在進行道路工程整修，民眾開車經過，錄下車窗外畫面，卻看到一輛灑水車，不慎滑落邊坡，嚇得尖叫聲連連，警方也獲報到場，還好46歲的林姓駕駛，人無大礙，經酒測，沒有酒精反應，公路局也提醒民眾，目前正屬於施工階段，如果有經過，要特別小心。

民眾開車在南橫，車上乘客和駕駛，有說有笑，錄影紀錄一下車窗外畫面，結果沒想到，下一秒卻拍到。駕駛乘客說：「啊，他是怎樣？啊。」一輛灑水車，不慎滑落邊坡，塵土飛揚，整輛車側翻倒下，駕駛和乘客，實在沒想到會看到這景象，簡直嚇壞了，尖叫聲連連。

事情發生在，昨(29)日下午2點半左右，這邊是南橫台20線，明壩克露橋臨時便道，正在進行道路工程整修，結果46歲的，林姓灑水車駕駛，作業進行中，卻一個不小心滑落邊坡，還好人無大礙。

高雄桃源分駐所長林永盛說：「經了解是林姓駕駛員，因駕駛灑水車不慎滑落邊坡，林姓駕駛，無受傷，警經酒測，並無酒精反應，林姓駕駛表示要自行處理。」

而公路局說明，目前處於施工階段，道路鋪設時間，預計會在1月2日到1月5日間作業，民眾如果經過，台20線，甲仙至勤和明霸克露橋路段，還有台29臨11線，錫安山附近路段時，都要特別小心，這回工程的灑水車，不慎滑落，還好駕駛人沒事，但真的是讓，路過民眾嚇到了。

