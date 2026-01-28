南橫要道升級 台20線瓦筏哈橋開通

高雄市桃源區重要交通命脈再添里程碑！台20線南橫公路「瓦筏哈橋」28日舉行通車祈福典禮，儀式後正式開放通行，宣告南橫公路災後重建邁入重要階段，可望大幅改善桃源區部落對外交通與南橫觀光動線。

公路局指出，南橫公路為桃源區主要對外幹道，民國98年莫拉克颱風後，勤和里至復興里路段受荖濃溪及支流影響，水文地質長期不穩，長年仰賴河床便道通行，並常因豪雨或災害中斷，影響居民通行安全與交通穩定。

公路局於106年推動勤和至復興中期道路計畫，建構耐洪路廊並設置明霸克露橋與班順努安橋，但明霸克露橋屢遭颱風土石流沖毀，重創部落與南橫交通，遂規畫跨越玉穗溪興建瓦筏哈橋，施工期間面對高風險環境仍確保人員安全，工程品質與表現獲得肯定。

廣告 廣告

公路局表示，瓦筏哈橋於今年1月27日完工，工程期間並於113年榮獲金安獎佳作，新橋全長280公尺，採3跨連續梁橋設計，主跨達130公尺，成功避開玉穗溪不穩定的土石流主河道，並銜接114年底完成、長約1公里的便道抬升工程，道路高度提高逾20公尺，有效避開荖濃溪及布唐布納斯溪不穩定河床，大幅提升南橫公路整體防災韌性。

瓦筏哈橋（Uavaha）為布農族語，意指「有鹿角群聚的地方」，源自玉穗溪一帶過去為水鹿棲息地，名稱經勤和里部落會議決議並送桃源區公所核定。

昨日通車祈福典禮由勤和部落以傳統八部合音向天神祈福，公路局強調，瓦筏哈橋啟用象徵南橫公路災後修復完成中期階段性目標，未來將持續推動後續工程，確保山區交通安全穩定，促進部落生活與觀光發展。