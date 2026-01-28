南橫一家5口墜谷「14歲遺孤近況曝光」 議員：超過半年來已有明顯轉變

高雄市桃源區台20線南橫公路去年發生坍塌事故，至今3名家屬遺體始終未尋獲。（高雄市消防局提供）

高雄市桃源區台20線南橫公路去年發生坍塌事故，當時一家5口共乘一輛車行徑該處，翻落邊坡釀2死3失蹤，至今3名家屬遺體始終未尋獲，橋頭地檢署已依《災害防救法》徵得家屬同意，向法院聲請死亡宣告。據了解，當時因車子坐不下獨留家中的長子，逃過死劫，成全家唯一倖存者，如今少年近況也曝光了。

據了解，14歲的年幼時父母離異，隨著吳姓媽媽改嫁後，才到桃源與李姓繼父同住，卻沒想到短短數年便遭逢天人永隔，失去依靠，人生急轉直下。而與李姓繼父有交情的高雄市議員高忠德，後續持續關心倖存的遺孤，透露少年目前已回到生父家中生活，自己也不定期致電關心狀況。

高忠德透露，少年瞬間失去原熱鬧的家庭，創傷不可能一夕抹平，返回生父家中，仍會感到孤單，但在學校輔導與外界支持下，超過半年來已有明顯轉變，個性已逐漸開朗，也從不愛運動到願意走出戶外，與同儕互動增加，「沒有走偏、也沒有學壞」，正慢慢朝正向發展。

高忠德也透露，由於少年家計原就不寬裕，已透過各界資源協助生活與就學，後續也將爭取相關補助，盼讓少年一路直到完成大學畢業，都能免於經濟壓力。

